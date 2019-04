Dana Săvuică își face un cadou scump la 50 de ani: «Mi-am propus să ajung în Brazilia»

Prima – și cea mai importantă – pe lista ei e Brazilia, deși nu e o destinație ieftină, din contră. E destinația aleasă pentru marcarea propriului semicentenar, în ianuarie anul viitor.

”Nu am fost în Brazilia, mi-am propus să ajung anul viitor, când împlinesc 50 de ani”, spune fostul manechin, care, de când a divorțat, în 2016, n-a lăsat să treacă prea mult timp fără să plece peste hotare.

”Îmi place să spun că am devenit un călător profesionist, îmi place să călătoresc. Fiecare țară are frumusețile ei, unicitatea sa. Poți descoperi lucruri frumoase la fiecare destinație. Am o carte scrisă, «Din călătoriile unei femei cu suflet de copil», despre poveșțtile mele de viață adunate de-a lungul timpului, când am călătorit cu părinții mei în diversele misiuni diplomatice”, ne-a mărturisit Dana Săvuică.

