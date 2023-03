Ieri, Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație pentru a-și rezolva problema de ordin estetic pe care o avea. Fostul fotomodel și-a luat inima în dinți și a apelat la estetician pentru operație de micșorare și ridicare a sânilor. Până acum, ea se mândrea cu un bust natural, însă timp aspectul sânilor ei nu mai era așa cum ea își dorea. De asemenea, vedeta susține că avea și dureri de spate din cauza sânilor, astfel că o intervenție de acest gen era mai mult decât necesară.

„După ceva timp de gândire, am ajuns să fac acest pas. La +50, când ai sâni naturali, există avantaje și dezavantaje. Avantajul e că ai un decolteu frumos și ca ești admirată, deopotrivă, de femei și de bărbați. Formele corpului meu au fost perfecte pentru perioada când am fost model și pot spune că multe ținute îndrăznețe au fost defilate sub privirile a mii de oameni. Nu mai zic de condiția absolut obligatorie ca sa realizezi un pictorial. Aceea că trebuie să stai bine la capitolul «sâni frumoși». Dezavantajul sânilor naturali este că înaintarea în vârstă și menopauza își lasă amprenta în timp, sânii se luptă cu forța gravitațională, devin mai grei, încep dureri cervicale, ai stări de oboseală, nu mai stau hainele bine pe tine”, a declarat Dana Săvuică.

„Mă uit în jos și îmi place ceea ce văd”

Înainte de operație, fostul model nu a mai avut să mănânce sau să bea apă, acestea fiind regulile înainte de o anestezie generală. Dana Săvuică se simte foarte bine după intervenție, iar astăzi a fost externată. Pe rețelele de socializare, ea a postat mai multe fotografii cu noul său bust. Schimbarea se observă deja, iar Dana este mulțumită de rezultat.

„Dacă tot am postat înainte de operație, vă sunt datoare și cu un mesaj după operație. Totul a decurs bine, acum încă trebuie să aștept trei ore după operație nu am voie să beau și să mănânc. Aseară la 22 m-am oprit din mâncat și din băut. Am gâtul așa pentru că știți că există un tub pe care ți-l bagă în timpul operației și e o senzație foarte ciudată. Mă uit în jos și îmi place ceea ce văd, așa că vă țin la curent cu starea mea, dar încă sunt foarte amețită de la anestezie”, a transmis fostul model pe pagina sa de Instagram, după ce s-a trezit din anestezie.

După intervenție, Dana Săvuică este obligată să poartă o bustieră medicală timp de 6 luni, primele două luni fiind cele mai importante, de fapt. Vedeta se află acum în proces de recuperare și are câteva restricții după operație. Fostul model nu are voie să care greutăți sau să facă efort. La începutul săptămânii viitoare, Dana Săvuică va reveni la control.

Vedeta a ales să se opereze la un medic în România și este încântată de rezultatul obținut în urma intervenției de lifting și reducție a sânilor.

