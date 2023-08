Duminică, 30 iulie, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au devenit soț și soție în biserică, la mai bine de un an de la cununia civilă. La eveniment au participat nașii, Tinu Vidaicu și Roxana Ionescu, prietenii, dar și familia.

Dani Oțil, foarte emoționat la cununia religioasă

Cel mai important rol la eveniment la avut Tiago, băiețelul lor, care a fost cavaler de onoare. De la nuntă, pe rețelele de socializare, Gabriela Prisăcariu a distribuit astăzi mai mule fotografii. Unele dintre ele sunt realizate la petrecere, altele – în biserică, acolo unde Dani Oțil a fost pozat extrem de emoționat, aproape că lăcrimează.

Conform nașului Tinu Vidaicu, prezentatorul s-a emoționat când preotul a ținut o cuvântare. „Emoționați au fost cu siguranță. Părintele era și un fel de entertainer. L-am felicitat, a fost foarte bun. Avea cuvintele la el și momentul pe care l-a realizat, aducându-l în față pe tatăl lui Dani, a fost on top of all, adică l-a adus și pe tatăl lui, era și Tiago, cel mic, tot momentul ăsta, în care și Gabriela era emoționată, l-a emoționat și pe el”, a declarat Tinu Vidaicu pentru Cancan imediat după ceremonia religioasă de duminică.

Ce a declarat Gabriela Prisăcariu după nuntă

Soția prezentatorului de la Antena 1 a mărturisit că nunta a fost superbă, după părerea ei. „Doamne! Încă nu m-am dezmeticit, nu-mi vine să cred că a trecut nunta mea.

A fost de vis, deci absolut superb totul. Vreau să-i mulțumesc lui Carmen Ioniță că mi-a îndeplinit toate dorințele. Săraca… nu cred că mă mai suportă. Nu știu dacă știți, dar eu sunt Scorpion și la mine totul trebuie să fie perfect, adică cu o săptămână înainte am schimbat mesele… vă dați seama, ceva rău, dar totul a ieșit absolut impecabil”, a spus Gabriela Oțil.

Mesajul transmis de nașa Roxana Ionescu după nunta lui Dani Oțil cu Gabriela Prisăcariu

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu sunt nașii de cununie ai celor doi și au fost alături de ei atât la cea civilă, cât și duminica trecută, atunci când s-au cununat religios. Roxana Ionescu a publicat câteva imagini de la eveniment. Iar la câteva zile a transmis un mesaj emoționant. Vedeta a fost în centrul atenției la nunta celor doi, iar în imagini apare dansând, sau lângă decorul fabulos de la locație. La două zile după nuntă, Roxana Ionescu a transmis un mesaj emoționant și mai multe imagini.

„Căsnicia voastră să fie o călătorie plină de iubire, armonie și fericire! Suntem mândri și bucuroși să fim nașii voștri și să vă însoțim în această minunată aventură a vieții”, a scris Roxana Ionescu, pe Instagram.

