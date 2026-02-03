Testul cuplurilor este pe placul a milioane de români, care în fiecare săptămână stau cu sufletul la gură să afle ce se mai întâmplă în Malta.

Ediția de luni seară a adus în prim-plan povești mai puțin cunoscute ale concurenților. Aceștia și-au pus sufletul pe tavă, la televizor, făcând confesiuni emoționante din culisele vieții lor de familie. Sentimentele, de tot felul, au fost foarte greu de gestionat, astfel că și-au făcut apariția rapid primele lacrimi.

Prezentatorul TV a fost surprins de camere, în timp ce lacrimile au pus stăpânire pe obrajii săi. În această dimineață, el a transmis un mesaj, după ce toată lumea l-a văzut într-o situație vulnerabilă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Cum a fost? Filmarea asta a durat multe ore. Ne-am râs, ne-am plâns, dar până la urmă am rămas toți cu câte ceva…Mai ales fetele. Și-au văzut băieții cum probabil nu i-au văzut niciodată”, a scris Dani Oțil, pe rețelele de socializare.

„I se mai spune și «Periculosul din Corbeanca»”, a transmis Gabriela Prisăcariu, pe Instagram. Și Cătălin Zmărăndescu a fost supus unui test și a fost nevoit să-i spună soției sale toate lucrurile pe care le regretă.

„Să știi că a fost un moment în viața noastră, în care mi-am dorit să fii alături de mine“, i-a transmis Luiza soțului ei. „Aia îmi pare cel mai rău. Nu trebuia să spui asta… Îmi pare rău că n-am fost lângă tine în pandemie, când mi-ai adus pe lume pe Vladimir,“ i-a spus Cătălin Zmărăndescu Luizei, cu lacrimi în ochi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE