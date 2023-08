Daniel Nuță este cel care îl va interpreta pe Sasha Vlahu, eroul principal și cel care se va regăsi în mijlocul acțiunii. Într-o poveste în care neașteptatul va fi la fiecare colț, actorul filmează deja de mai multe luni în Giurgiu, în apropiere de București.

„În principiu, interacțiunile lui sunt cu toate personajele. De la Alma, familie, acoliții lui Sandu, Franco, Alică, Tache frizerul, Tibi Meclă, everyone. Sasha e omul iubit de toată lumea, mai puțin de cei cărora le strică planurile. O să vedeți voi care sunt ei”, a declarat Daniel Nuță, care acum, într-un interviu pentru Libertatea, a dezvăluit mai multe despre rolul său și despre noul proiect.

Libertatea: Cum ai primit propunerea de a juca în serialul GROAPA și cum a fost la casting? Care e povestea?

Daniel Nuță: Propunerea a fost, de fapt, o invitație la casting din partea directoarei de casting Domnica Cîrciumaru. Se pare că probele date la ea îmi poartă noroc. Rolul în serialul Rise of Empires: Ottomans tot prin ea l-am luat. Nu știam nimic despre Groapa, am ajuns la casting, am discutat cu regizorii și producătorii creativi despre viitorul proiect, mi-a plăcut enorm povestea și am încercat să rezist presiunii castingului care s-a desfășurat pe o perioadă de 2 luni. E un proces stresant și trebuie să rămâi tare și limpede ca actor. Mai ales când e un proiect de o asemenea anvergură

-Te aștepți să obții un capital de imagine și mai mare după difuzarea serialului la Pro TV?

-Mă aștept să fie un produs iubit de public și îmi doresc ca ei, cei de acasă, să fie alături de noi seară de seară, cu sufletul la gură.

-Cât durează o zi de filmare și cât timp îți ia să intri în pielea personajului?

-Nu există această piele a personajului. E un proces de creație al personajului care a început încă de la casting și se va termina odată cu ultima zi de filmare. E un lucru continuu, foarte viu. Să mă îmbrac durează circa 3 minute iar make-up-ul și aranjarea părului încă vreo 10.

-Ce poți să ne spui despre rolul tău? Cu scenariul te-ai obișnuit?

-Îmi place foarte mult povestea, scenariile sunt foarte palpitante și ne dau de ”furcă” tuturor. Nu e o poveste simplă, e cu multă acțiune, cu multă încărcătură emoțională și provocări de producție. Sasha, așa cum e numit de alte personaje, e un leu în devenire. Trageți voi concluziile de aici, analizând caracterul unui leu și principiile lui.

-Ai ceva în comun cu personajul tău? Ce îți place și ce nu îți place la acesta?

-Cred că un element important de asemănare între mine și Sasha e faptul că se ascund 2 lumi în interior, the good guy and the bad guy. Se poate face trecerea foarte repede de la unul la altul și nu știi exact la ce să te aștepți.

-Simți că rolul tău te provoacă? Cum anume?

-Mă provoacă foarte mult emoțional și îmi aduce aminte de multe evenimente din trecutul meu pe care le scot la suprafață prin povestea asta.

-Reușești să ai timp și de alte proiecte, de familie, de prieteni, pe parcursului filmărilor de la GROAPA?

-Reușesc să dorm, să fac sport, să mă relaxez puțin împreună cu oamenii dragi și îmi este de ajuns. Altfel, tot focusul e pe munca depusă la serial în momentul ăsta. E o perioadă și sunt 100% acolo.

-De ce telespectatorii trebuie să urmărească acest serial, care va începe în viitorul apropiat la Pro TV?

-Pentru că e cea mai tare poveste de serial pe care vreo televiziune din România a produs-o în ultimii ani. În ciuda faptului că e o adaptare, latura originală se va simți și o să înțelegeți acest lucru când veți vedea.

