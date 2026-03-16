„Desafio: Aventura” încă se poate vedea la TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30, astfel că Libertatea a stat de vorbă cu Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii, despre cum s-a simțit el la filmări.

„Am putut să arăt și o altă parte, vestimentar vorbind. Stilistul meu, «Micul Prinț», Alberto Cristian, a fost o întreagă bucurie că am lucrat cu el. Iar la nivelul livrării mesajului, am spus lucruri inedite, am abordat inedit intro-urile, extro-urile, iar cea mai mare schimbare a mea a fost că nu mai fusesem în Thailanda. Eu mă mir și mă bucur odată cu concurenții. Este o mare bucurie pe care am încercat să o aduc în fața telespectatorilor fără să o trunchez, nu e editată.

Am avut o echipă cu totul nouă! Dar ce este schimbat într-adevăr față de precedentele dăți: numărul de români! A fost o întreagă «armată» acolo. Sentimentul ăsta eu nu l-am mai avut. Adică erau mereu și din alte țări. Bine, și noi am avut aici… Opt limbi se vorbeau pe set. Am avut de la oamenii locului, thailandezi, cambodgieni… Eu vorbesc engleză, vorbesc italiană, cu unul dintre băieți m-am înțeles un pic în turcă, că erau și turci. Dar spaniola, româna și engleza au fost limbile principale. Am folosit toate datele, toate atributele, toate cunoștințele”, a spus în exclusivitate pentru Libertatea cel cunoscut și drept Domnul Dan.

Întrebat dacă PRO TV va produce în continuare emisiunea „Desafio: Aventura”. Daniel Pavel a afirmat că el își dorește ca acest lucru să se întâmple.

„Împreună cu echipa de proiect ne-am uitat așa unii la alții, când ne era cel mai greu, efectiv, și am zis: «Băi, dar e fugăreală, e mult»! Dar vrem să o mai facem. A fost mai intens și mai scurt, într-adevăr, și asta în termenii filmărilor e foarte dur. Dar am constatat că poți să obții rezultate la nivelul pe care ni l-am proiectat. Și eu zic că în felul ăsta, plus-minus 2-3 zile, se poate face un reality foarte eficient în termenii unor bugete de 2026. Toată lumea îți cere optimizare pe costuri”, a încheiat Domnul Dan interviul pentru Libertatea.

