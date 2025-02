Daniela Crudu a trecut prin momente extrem de emoționante în timpul unui interviu, acordat alături de sora ei, în care a vorbit deschis despre copiii săi și despre provocările maternității. Deși este cunoscută pentru energia și optimismul său debordant, bruneta nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a rememorat clipele dificile trăite după nașterea băiețelului ei, Dominic.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 18

Daniela Crudu și-a văzut fiul la două zile după naștere

Vedeta, care este acum mămica a doi copii – o fetiță și un băiețel –, a povestit cu emoție că momentul nașterii lui Dominic a fost unul plin de contraste: frumos, dar în același timp dureros. Daniela Crudu a mărturisit că nu a putut să-și țină copilul în brațe imediat după naștere și că abia după două zile a avut ocazia să-l vadă pentru prima dată. Acest detaliu a răscolit-o profund, iar lacrimile nu au întârziat să apară în timpul interviului.

„La cezariană, nu e ca la nașterea naturală. Simți că se întâmplă ceva acolo, dar nu te doare, te doare după. Dar nici nu mai conta, eu mă gândeam doar la copil, să-l văd, să e bine. Băiatul a fost ținut și în incubator. Nici nu mai conta durerea mea, cât știam că el e acolo și nu mi-l aduseseră. Mi l-a adus după 2 zile. A fost cumplit să aștept, dar a trecut”, a povestit Daniela Crudu, la „Online story by Cornelia Ionescu”.

Recomandări Desființarea hotărârii CCR prin care s-au anulat alegerile, pe masa Înaltei Curți. Ce spun judecătorii despre Călin Georgescu: „Urmărește denaturarea adevărului”

Și sora ei, aflată lângă ea în platou, s-a emoționat puternic, încercând să o sprijine în acest moment sensibil.

Daniela: Plâng, pentru că mi-am adus aminte.

Ana: După ce l-ai născut, două zile să te gândești la el…

Daniela: Mă emoționez de fiecare dată când îmi aduc aminte de faza asta, mă bufnește plânsul. Pe mine mă împlinesc copiii, ei îmi bucură sufletul.

Daniela Crudu a slăbit imediat după naștere

În ciuda provocărilor, Daniela Crudu a reușit să treacă cu bine peste toate obstacolele, aducând pe lume doi copii sănătoși. Vedeta a vorbit și despre schimbările prin care a trecut corpul ei în timpul sarcinii, recunoscând că a luat în greutate, dar că a reușit să revină la forma dorită destul de rapid după a doua naștere.

„Am slăbit imediat după naștere, luasem vreo 15 kilograme în sarcină. În prima vreo 12 kilograme am luat. La a doua sarcină am zis să mănânc mai mult, ca să iasă copilul mai mare. Tot 2,5 kilograme a avut. Am mâncat încontinuu, nu mă abțineam de la nimic. Ambele sarcini sunt la fel, în ambele am născut la 36 de săptămâni”, a mărturisit Daniela Crudu.

Deși rolul de mamă a venit cu provocările sale, bruneta radiază acum de fericire și împlinire, trăind cele mai frumoase momente alături de cei doi copii ai săi. Fanii au felicitat-o pentru sinceritate și puterea de a vorbi deschis despre clipele dificile prin care a trecut, arătând că, dincolo de faima sa, Daniela Crudu este, în primul rând, o mamă devotată.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri Externe BMW-ul X5 al interlopului român Împăratu' a fost vândut de stat, după ce Irlanda l-a extrădat în România

Urmărește-ne pe Google News