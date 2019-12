De 11 ani, Marian Râlea intră în pielea lui Moș Crăciun pentru băieții Elvirei Deatcu. Actorii stabilesc la telefon programul

De Andreea Romaniuc Archip,

Elvira Deatcu, actrița care poate fi urmărită în noul sezon, „Vlad”, care începe la Pro TV în 2020, petrece sărbătorile de iarnă acasă. „Am spectacole și pe 5 ianuarie se sfârșește vacanța de la „Vlad”. Nu plecăm și nici nu prea îmi place. Unul dintre copiii mei, Filip, încă mai crede în Moș Crăciun, are 11 ani și jumătate. Și așa a aflat în vară că nu mai e Zâna Măseluță și a fost o suferință. Aș vrea să își mai păstreze candoarea și atunci chiar vine Moșu la noi, care este Marian Râlea, dar el nu știe”, a declarat, pentru Libertatea, Elvira Deatcu.

Actorul din serialul „Sacrificiul” (Antena 1) cunoscut ca și magicianul și-a luat în serios rolul de Moș Crăciun pentru mulți copii, printre care și băieții colegei sale de breaslă, Elvira Deatcu. Ca totul să iasă perfect, cei doi actori țin legătura prin telefon, întrucât Râlea are de trecut pe la mai multe case, iar programul este unul încărcat. „Vine de mulți ani la noi Marian și e un moș minunat. Suntem colegi de breaslă și ne-a preluat, el umblă pe la case și vine cu cadouri, are traseul stabilit, ne sunăm dinainte. Copilul meu mare, Luca, are 16 ani și jumătate și Marian a venit la noi de când Luca avea 5 ani”, ne-a povestit actrița.