În ultima perioadă, Tily a trecut prin momente grele, însă a declarat că nu este pregătită să vorbească despre asta.

„Am avut niște probleme. Nu sunt pregătită să vorbesc despre ele. A fost ceva care m-a marcat extraordinar de mult. Voi vorbi. Mi se pare extrem de important să spun, ca să fie în atenția părinților. E un blocaj acolo și trebuie să existe o vindecare”, mărturisește Tily Niculae pentru Unica.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Sunt studentă, în anul doi, la cea de-a doua facultate, la Litere, la română-engleză. În paralel, am avut și o premieră, pentru că m-am întors după 12 ani pe scenă. Sofia joacă alături de mine în spectacol”, mai spune Tily Niculae.

Decizie importantă pentru copiii ei

În timp ce Radu e la grădiniță de stat, Sofia merge la o școală privată. „În momentul în care am decis școala ei, Radu nu era încă în cărți. Noi ne doream al doilea copil, dar cumva nu se întâmpla și ne-am gândit că nu o să se mai întâmple. Am zis că e singurul copil și că trebuie să aibă într-un loc continuitate, ca noi să nu mai plătim suplimentar orele de engleză, am mers strict după acest considerent.

Recomandări Medici din Gorj, reținuți pentru că luau șpagă pentru pensionare anticipată. Unul dintre suspecți și-a cumpărat 3 apartamente din mită

După care am rămas însărcinată cu Radu. Mai târziu ar fi fost puțin cam ciudat să muți un copil pentru că a venit celălalt. Este un efort pentru a ține un copil într-o școală privată. Cred că acolo unde oamenii își fac treaba bine nu contează dacă e stat sau privat. Și, de asemenea, acolo unde copilul dorește să învețe. Poate să fie școala poleită cu aur, că dacă acel copil nu își dorește să învețe, tot degeaba”, explică Tily Niculae.

Tily Niculae și soțul ei au ales pentru fiica lor o școală privată, dar accesibilă. „Taxa reprezintă suma unui after school, pe care îl plătește un părinte. Mi se pare aberant să dăm peste 1500 de euro pe lună pentru ca și copilul să fie la școală, sincer. Exclus”, adaugă vedeta.







Urmărește-ne pe Google News