Irinel Columbeanu nu a mers la Cluj să își vadă fiica la prima ei prezentare de modă. Fostul milionar și-a sunat imediat nașul și fiica, după ce aceștia i-au ascuns că vor fi la Transilvania Fashion.

„Eu nu am bani. Doar ei mă puteau ajuta ca să ajung și eu la Cluj. Dar nu mi-au spus nimic. Cum am aflat din presă, i-am sunat, dar nu mi-a răspuns niciunul”, a spus Irinel.

Se pare că Irina și nașul Miko au încercat să îl aducă pe fostul afacerist la Cluj, însă conducerea azilului nu a aprobat acest lucru. Matei Miko dezvăluie pentru Cancan, motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a ajuns la azil.

„Am vrut să-l chem și-n primăvară, la un alt festival, dar nu i-au dat voie. Mai întâi am întrebat la azil dacă îl puteam lua cu noi. Nu au fost de acord, mai ales că era vorba de patru zile Și de avioane. Chiar patronul mi-a zis că ei nu și asumă nimic. Și că dacă pleacă, nu-l vor mai primi înapoi”, a dezvăluit Matei Miko pentru sursa citată.

„E o situație oribilă, foarte încâlcită. Eu îl iubesc mult pe Iri. L-am adus și la Cluj cât am putut. Așa, pentru câteva ore, dus cu mașina în oraș, e altceva. Iri are multe momente când e foarte lucid. La el problema e că a avut mai multe AVC-uri. A vorbit si Irina cu el, i-am zis să-i spună. Nu știu ce a făcut, nu-i treaba mea să mă bag” , a completat Matei Miko.

