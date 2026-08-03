Alexandru Ciucu a organizat un itinerar spectaculos pentru cele două fiice ale sale, Raisa și Carolina, parcurgând aproape 2.500 de kilometri prin unele dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Însoțit de ele și de cățelul familiei, Cairo, creatorul de modă a transformat vacanța într-o călătorie încărcată de istorie, tradiție și momente speciale în Bucovina, Maramureș, Ardeal și pe litoral.

În imaginile din vacanța petrecută alături de tatăl lor, Raisa și Carolina nu zâmbesc, iar designerul a oferit și o explicație, nefiind prima dată când internauții observă seerioazitatea acestora, spre deosebire de atitidinea din fotografiile alături de mama lor, Alina Sorescu.

Alexandru Ciucu: „Mă leagă frumoase amintiri din perioada căsniciei”

Alexandru Ciucu a decis să lămurească situația și să le explice celor care trag concluzii doar din imagini ce s-a întâmplat, de fapt, în spatele aparatului de fotografiat.

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„A fost o vacanță foarte frumoasă și cu de toate. Am călătorit cu Raisa, Carolina și cu Cairo, timp de două săptămâni, mergând aproape 2.500 de km prin țară. Am vizitat Mănăstirile Voroneț, Humor, Putna cu muzeul și Chilia lui Daniil Sihastrul, Sucevița și Moldovița. Dar am fost cu fetele și la mica bisericuță unde a slujit bunicul meu și străbunicul lor, Părintele Ioan. Am urcat în Cetatea de Scaun a lui Ștefan cel Mare de la Suceava și am ajuns și la poalele Cetății Neamțului, dar ploua cu găleata și nu am putut urca”, a povestit designerul despre prima parte a traseului.

Mergând mai departe spre nordul țării și apoi în Ardeal, acesta a dorit să le ofere fetelor și o lecție practică de geografie și istorie.

„Am vizitat Cimitirul Vesel din Săpânța și am ajuns până pe malul Tisei, la granița cu Ucraina, pentru că fetele au vrut să știe cum se vede o graniță, mai ales această graniță. În Ardeal, am vizitat casa Regelui Charles din Viscri și Biserica fortificată. Am mers să vedem cum se mulg vacile și am admirat arhitectura săsească a caselor. Am stat la 125, pensiune de care mă leagă frumoase amintiri din perioada căsniciei”, a adăugat acesta.

Alexandru Ciucu: „A fost și multă hăhăială, chiar dacă nu se vede în poze. Prietenii știu de ce nu se vede”

Ultima oprire a călătoriei a fost la malul Mării Negre, unde grupul s-a bucurat de momente de relaxare pe plajă și de atmosfera serilor de vară.

„Am petrecut ultima parte a vacanței, la mare, la Olimp. Am mers la plajă, ne-am bălăcit în mare, dar și la piscină, am cules scoici, am prins și vânt, dar și căldură mare moncher și, în general, am rupt pe înghețată, mai puțin Cairo. Am mâncat într-o seară la Cireșica, în Neptun, unde avea spectacol Fuego, care mi-a amintit de serile cu Dan Spătaru, de pe litoralul copilăriei mele. Are Paul o melodie care mi-a mers la suflet. Cred că se numește «Ce bine a fost când n-a fost bine»”, a detaliat creatorul de modă.

Reflectând asupra întregului maraton prin țară, designerul a concluzionat că simplitatea locurilor și a oamenilor a făcut ca această experiență să fie una extrem de valoroasă pepentru fiicele sale.

„Oriunde am fost, am cunoscut oameni simpli, dar cu zâmbete largi, am mâncat bucate simple (uitasem gustul laptelui proaspăt muls), dar gătite cu suflet și am trăit experiențe simple, dar profunde. Prin acest periplu cultural, tradițional și gastronomic, am dorit ca fetițele noastre să cunoască și aceste părți pitorești ale României, la o vârstă la care să aibă încă inocența copilăriei, dar să fie și capabile să înțeleagă cât de cât, diversitatea locurilor pe care le vizitează”, a punctat el.

În final, Alexandru Ciucu a abordat direct situația privind lipsa zâmbetelor evidente din imagini, asigurându-și comunitatea că realitatea din teren a fost una plină de bucurie.

„S-au pus multe întrebări în excursia asta și a fost multă voie bună, și multă hăhăială, chiar dacă nu se vede în poze. Prietenii știu de ce nu se vede. Dar «ceilalți», încă judecă nedrept lucrurile astea și voiam doar să le spun să stea liniștiți. E totul bine”, a încheiat Alexandru Ciucu. Sursa foto: Instagram – Alexandru Ciucu

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