„Marea” din țara vecină care costă cu până la 2.430 de euro mai puțin decât o vacanță pe litoralul din Croația

Datele Oficiului Central de Statistică din Ungaria (KSH) confirmă statutul Lacului Balaton ca destinație favorită a verii: 33% din rezervările interne de vară au fost făcute doar pentru această regiune, mult peste nordul Ungariei (14%) și sudul Câmpiei Mari (11%).

Siofok se află în fruntea listei destinațiilor, alături de Balatonfured și Balatonlelle, două stațiuni care rămân la mare căutare an de an. Traficul intern este și el în creștere, cu 5% mai mulți turiști autohtoni la Balaton, similar cu evoluția Budapestei, de 9%, în timp ce numărul turiștilor străini a scăzut ușor în ambele zone.

Tiparul de cazare s-a schimbat și el: apartamentele au devenit opțiunea preferată, cu 36% din rezervări, urmate de pensiuni, 25%, și hoteluri, 24%.

Plaje care acceptă animale de companie

Balaton s-a impus și ca destinație pet-friendly, cu numeroase plaje, restaurante și pensiuni care primesc câinii ca pe orice alt membru al familiei. Fonyod găzduiește prima plajă dedicată câinilor, cu spații verzi generoase și acces la înot, iar la Zamardi, campingul Mirabella oferă o plajă împrejmuită special pentru patrupezi.

La Balatonfoldvar există o plajă gratuită pentru câini, cu apă mică și rampă de acces, ideală pentru câinii mai puțin obișnuiți cu înotul.

Pe lângă plajă, Balaton a devenit un hub pentru sporturile nautice: stand-up paddleboarding, velă, kitesurfing și wakeboarding sunt disponibile prin numeroase școli și cluburi din jurul lacului. Cele mai mari evenimente ale verii rămân Balaton Swim, o traversare de-a lungul lacului la care participă anual mii de oameni, posibilă atât prin înot, cât și cu placa SUP, și Balaton Paddle Crossing, unde participanții traversează lacul cu ambarcațiuni nemotorizate: SUP, kaiac, canoe sau dragon boat.

Cât costă o vacanță la Balaton față de Croația

Un studiu comandat de Asociația Maghiară a Hotelurilor și Restaurantelor, realizat de Universitatea din Veszprem, a comparat pe platformele Booking și Szallas ofertele pentru sejururi identice de 5 nopți în vara anului 2026, atât pentru cupluri, cât și pentru familii cu doi copii, în stațiuni de pe litoralul croat aflate la maximum 600 de kilometri de Budapesta.

Rezultatul este clar în toate categoriile: la hotelurile de 3 stele cu mic dejun, diferența depășește 339 de euro per sejur pentru cupluri, la 4 stele, peste 565 de euro, iar la 5 stele, peste 932 de euro. Pentru familiile cu doi copii, diferențele sunt și mai mari la sejururile cu demipensiune: peste 311 euro la hotelurile de 3 stele, 1.328 de euro la 4 stele și aproape 2.430 de euro la 5 stele.

Astfel, Lacul Balaton nu este doar cea mai populară destinație de vară a Ungariei, ci și o alternativă cu prețuri considerabil mai mici decât cele de pe litoralul croat. Iar pentru turiștii români este un plus faptul că pot ajunge în această zonă cu mașina sau cu autocarul, fiind relative aproape de țară.

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