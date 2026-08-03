Presa din Constanța este în doliu după moartea Alinei Mitrache, fostă prezentatoare de știri la Dobrogea TV și Neptun TV. Jurnalista s-a stins din viață duminică, 2 august 2026, după o luptă dusă în discreție cu o boală gravă. Vestea a provocat un val de mesaje de condoleanțe din partea colegilor, prietenilor și a celor care au cunoscut-o.

Vestea a fost făcută publică de apropiații săi, printr-un mesaj emoționant care a impresionat pe toți cei care au cunoscut-o.

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Mesajul emoționant transmis după moartea Alinei Mitrache

Anunțul dispariției fostei prezentatoare TV a fost însoțit de un mesaj plin de durere, publicat de cei apropiați.

„Cu lacrimi în ochi și cu o durere în suflet de nedescris, scriu aceste rânduri… Scumpa și iubita noastră Alina, un om atât de deosebit, a fost chemată în Împărăția Cerurilor astăzi. Dumnezeu a vrut-o înger atât de devreme.”

Mesajul a fost urmat de numeroase reacții din partea colegilor, prietenilor și a celor care au colaborat cu Alina Mitrache de-a lungul anilor.

Cristian Hagi: „Este cumplit de nedrept ca un om să plece atât de tânăr”

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără și jurnalistul Cristian Hagi, fost coleg al Alinei Mitrache la Dobrogea TV. Acesta a publicat un mesaj în care și-a exprimat regretul pentru pierderea fostei prezentatoare.

„Sunt vești pe care mintea refuză să le accepte. Alina a plecat dintre noi mult prea devreme. Am lucrat împreună la Dobrogea TV. Era blândă, calmă, frumoasă, elegantă și mereu zâmbitoare. Avea pentru fiecare o vorbă bună și o căldură care făcea zilele mai senine.

Este cumplit de nedrept ca un om să plece atât de tânăr. Drum lin, Alina! Putere și condoleanțe celor care te-au iubit!”

Mesajul său a fost distribuit de numeroase persoane care au ținut să transmită condoleanțe familiei îndurerate.

Când și unde va avea loc priveghiul

Familia a anunțat și programul ceremoniilor funerare pentru cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu.

Trupul neînsuflețit al Alinei Mitrache va fi depus începând de luni, 3 august, de la ora 13:00, la Casa Luminii, situată pe strada Bărăganului nr. 12 din Constanța, vizavi de Cimitirul Central. Slujba Stâlpilor va fi oficiată în aceeași zi, în jurul orei 19:00.

Înmormântarea va avea loc marți

Slujba de înmormântare este programată pentru marți, 4 august, de la ora 12:30, la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, din cartierul Km 4-5, aflată în incinta unității militare. După ceremonia religioasă, Alina Mitrache va fi condusă pe ultimul drum și înmormântată în Cimitirul Municipal Constanța (Cimitirul Energia).

Dispariția fostei prezentatoare de știri lasă un gol în rândul familiei, prietenilor, foștilor colegi și al tuturor celor care au cunoscut-o și au apreciat-o de-a lungul carierei sale.

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