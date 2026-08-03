La scurt timp după preluarea celor doi soți în custodia oficialilor germani, Gradu și Ileana au fost puși în libertate. Informația privind eliberarea din arest a celor doi soți a fost confirmată pentru Libertatea de avocatul din România al acuzaților.

Surse Libertatea au declarat că este foarte posibil ca bărbatul care i-a acuzat pe Ileana și Gradu Cârpaci că l-au ținut în sclavie și l-au obligat să îi doneze un rinichi să își fi retras acuzațiile, spunând că și-a donat rinichiul fără constrângeri.

Perchezițiile de la „Peleșul” lui Cârpaci din Timișoara

La solicitarea autorităților germane, procurorii DIICOT Timișoara și polițiștii de la Crimă Organizată au descins în martie 2026 la un palat din Timișoara deținut de Ileana și Gradu Cârpaci, acuzați de nemți că au transformat un român în sclav și, sub amenințarea că îi sunt omorâți părinții din România, l-au obligat să îi doneze lui Gradu un rinichi.

Transplantul de rinichi a avut loc în iunie 2022, la Spitalul Universitar Freiburg am Breisgau. La spital, cu ocazia transplantului, victima a declarat, în mod fals, că este nepotul lui Gradu Cârpaci.

Pe numele celor doi soți a fost emis și un mandat european de arestare, dar cei doi soți au fost de negăsit. Perchezițiile din luna martie au scos la iveală că palatul lui Cârpaci din centrul Timișoarei, amenajat în stilului Castelului Peleș, este deținut de o femeie de 70 de ani, cu domiciliul în comuna Tomnatic, județul Timiș. Rudele femeii exclud posibilitatea ca aceasta să aibă sute de mii sau milioane de euro pentru o astfel de proprietate.

Soții Cârpaci, capturați la Caransebeș

În 21 iulie 2026, la aproximativ patru luni de la momentul emiterii mandatului european de arestare, soții Cârpaci au fost ridicați dintr-o casă din Caransebeș în care se ascundeau. Pe baza mandatului european de arestare emis de autoritățile germane, Gradu și Ileana Cârpaci au fost reținuți și prezentați judecătorilor de la Curtea de Apel Timișoara pentru confirmarea mandatului european de arestare.

Soții Cârpaci au fost de acord cu predarea către autoritățile germane, lucru care s-a și întâmplat, după finalizarea procedurilor din România.

Victima și-a schimbat declarația

Odată cu predarea soților Cârpaci autorităților germane, cazul a înregistrat o răsturnare de situație spectaculoasă. Ileana și Gradu Cârpaci au fost puși în libertate, informația fiind confirmată pentru Libertatea de avocatul din România al celor doi soți.

Potrivit unor surse apropiate cazului, lăsarea în libertate a soților Cârpaci ar fi venit pe fondul schimbării declarației victimei, care și-ar fi retras acuzațiile că a fost constrâns să îi doneze rinichiul lui Gradu Cârpaci și că transplantul s-a realizat „cu acordul părților”.

Într-o astfel de situație, soții Cârpaci scapă de cele mai grave acuzații, urmând să răspundă doar pentru declarațiile false (referitoare la gradul de rudenie) pe care Gradu Cârpaci și donatorul lui le-au dat pentru ca transplantul să poată fi realizat în spitalul Spitalul Universitar Freiburg am Breisgau.

Într-un articol publicat după descinderile din luna martie, Augsburger Allgemeine arată că sistemul german de transplant de organe de la persoane vii este „foarte strict și sigur”.

Un expert intervievat de jurnaliștii germani a explicat că într-un caz de donare de organe de către o persoană în viață este constituită o comisie care include, pe lângă medici, specialiști în etică și avocați care intervievează potențialul donator și beneficiarul. Un factor-cheie, a explicat specialistul german, este ca legătura emoțională dintre donator și beneficiar să poată fi stabilită în mod neechivoc.

„Pe baza a tot ceea ce știu, mi-aș paria reputația pe faptul că colegii mei de acolo (n.r. – spitalul la care a fost realizat transplantul pentru Gradu Cârpaci) nu au acționat cu bună știință în afara regulilor aplicabile”, a declarat pentru Augsburger Allgemeine, profesorul Matthias Anthuber, specialist în transplant din Augsburg.

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