Andreea Esca rămâne una dintre cele mai stilate și apreciate prezențe din spațiul public autohton, stilul său vestimentar fiind mereu un reper de eleganță și prospețime. Deși mulți s-ar aștepta ca prezentatoarea PRO TV să își construiască ținutele pornind de la o piesă sau o pereche de pantofi, vedeta a mărturisit că procesul ei de selecție este complet diferit.

Într-o postare pe rețelele de socializare, știrista a dezvăluit detaliul de la care începe, de fapt, întregul ei outfit în fiecare dimineață.

Andreea Esca și accesoriile care dictează întreaga ținută

Spre surprinderea celor care îi urmăresc activitatea, Andreea Esca nu alege hainele în primul rând, ci accesoriile. Pasiunea sa pentru piese deosebite o face să își construiască ținuta în jurul bijuteriilor pe care decide să le poarte în ziua respectivă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6



„Care este primul lucru pe care îl alegi, dimineața, când te îmbraci? Eu îmi pun bijuteriile, apoi mă gândesc ce merge cu ele. Dintotdeauna…”, a mărturisit Andreea Esca, însoțindu-și mesajul de mai multe emoticoane de râs.

Regula nescrisă a Andreei Esca arată cât de mult contează accesoriile în definirea unui stil personal. Fie că este vorba despre piese elegante purtate la pupitrul știrilor sau despre accesorii colorate și îndrăznețe alese pentru momentele din timpul liber, știrista reușește de fiecare dată să își pună amprenta pe fiecare apariție.

Andreea Esca: „Am visat la locul acesta și acum sunt foarte fericită”

Andreea Esca și-a petrecut weekendul la Porumbacu de Sus, acolo unde vara aceasta a deschis un spațiu cultural dedicat comunității, artei și întâlnirilor creative.

Fericită pentru proiectul ei de suflet, Andreea Esca a transmis pe contul de socializare un mesaj, pentru cei care vor să viziteze Căminului Cultural de la Porumbacu de Sus, acolo unde vedeta are o pensiune. „Azi. Aici. Acum. August. @a_lu_escana #romaniamea Am visat la locul acesta. Și acum sunt foarte fericită si recunoscătoare că există! Și cunosc oameni extraordinari! Mulțumesc!”, a fost mesajul transmis de vedeta PRO TV.

Sursa foto: Instagram – Andreea Esca

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE