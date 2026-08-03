Alexandra Murgiuc este însă prima femeie care, de doi ani, lucrează ca șofer în cadrul sucursalei din Fulda a companiei de salubritate Knettenbrech + Gurdulic Entsorgung GmbH.

Alexandra are în prezent 39 de ani. A venit din România la Fulda în urmă cu 15 ani și spune că se simte foarte bine acolo. Vărul ei, Gheorghe, lucrează de șapte ani ca șofer la sucursala companiei din Fulda-Rodges.

„Gheorghe a fost cel care, în urmă cu doi ani, mi-a dat ideea să obțin permisul pentru camion, ca să mă pot angaja aici ca șofer”, povestește Alexandra, zâmbind, într-o germană aproape perfectă.

„El a fost foarte mulțumit încă de la început atât de munca sa, cât și de angajator, și mi-a spus că ar trebui să încerc și eu. La început mi-a fost puțin teamă, dar apoi mi-am zis: dacă el poate, atunci pot și eu!”.

Cei care o ascultă își dau seama imediat că nu glumește, chiar dacă înainte nu urcase niciodată în cabina unui camion.

Curajul și permisul de camion i-au adus jobul dorit

Alexandra recunoaște că la prima lecție de condus a avut emoții. „Dar mi-a plăcut din primul moment, iar instructorul a fost mulțumit încă de la prima ședință”, își amintește românca.

Pentru că nu își dorea să conducă un camion oriunde, ci chiar la această companie de salubritate, Gheorghe a întrebat conducerea sucursalei dacă Alexandra ar avea șanse să fie angajată după ce își obține permisul.

Lena Weisbecker, coordonatoarea departamentului de dispecerat, își amintește foarte bine acel moment.

„Bineînțeles că da, acesta a fost răspunsul nostru, inclusiv atunci când Alexandra s-a prezentat personal. Iar când, peste puțin mai mult de jumătate de an, a revenit cu permisul în mână și ne-a spus: «Iată-mă!», am fost cu adevărat surprinși. Dar, desigur, ne-am respectat promisiunea, pentru că avem aproape întotdeauna nevoie de șoferi, indiferent dacă sunt femei sau bărbați”, spune angajatoarea.

Despre lunile care au urmat, Lena Weisbecker spune simplu: „Alexandra a venit, a văzut și a învins”.

Potrivit acesteia, românca este extrem de serioasă și, în cei doi ani de activitate, nu a avut niciun accident și nu a provocat nicio daună, deși conduce un camion modern de colectare a deșeurilor, cu patru axe, aproape 11 metri lungime și o masă totală de peste 34 de tone, un vehicul a cărui manevrare este deosebit de dificilă.

Alexandra conduce mașina de gunoi prin tot districtul Fulda

Românca lucrează împreună cu un coleg responsabil de colectarea deșeurilor și străbate întreg districtul Fulda pentru ridicarea gunoiului menajer. A ajuns inclusiv la cele mai izolate gospodării, accesibile doar prin alei foarte înguste.

În plus, a trecut cu succes și prin două ierni, în unele situații fiind nevoită să folosească lanțuri pentru zăpadă.

„M-am concentrat încă de la început la volan și nu mă las distrasă. Atât pregătirea din școala de șoferi, cât și instruirea treptată din cadrul companiei au fost foarte bune”, povestește Alexandra.

Românca spune că ține foarte mult și la curățenia camionului, atât în interior, cât și la exterior.

Lena Weisbecker confirmă râzând: „Când Alexandra se întoarce din concediu și vede cabina camionului, care între timp a fost folosit de alți colegi, atunci îi iese la iveală temperamentul”.

Românca spune că a fost primită fără probleme în colectiv atunci când a devenit, în urmă cu doi ani, prima femeie șofer de camion de gunoi din cadrul sucursalei.

Între timp, compania mai are încă o femeie șofer, angajată de doar câteva zile, completează Lena Weisbecker. „Ne-am bucura să fie și mai multe”, sunt de acord amândouă.

„Îmi place foarte mult munca la volan și atmosfera din echipă. Recomand cu toată încrederea acest loc de muncă”, spune Alexandra, zâmbind.

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