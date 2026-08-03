În centrul poveștii se află Barbu (interpretat de Alex Calangiu), un bărbat care și-a construit o viață liniștită alături soția sa (interpretată de Aylin Cadîr) și fiul lor, într-un sat idilic din Transilvania. În acest colț de lume desprins parcă din povești, Barbu își petrece zilele îngrijindu-și caii, sărind în ajutorul vecinilor și având grijă ca familiei sale să nu-i lipsească nimic.

Armonia va fi însă spulberată atunci când trecutul pe care îl credea îngropat îl va ajunge din urmă și va pune în pericol tot ceea ce iubește.

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Protagonistul va trebui să înfrunte familia Scarlat, una dintre cele mai puternice, influente și corupte familii din România, o parte a trecutului de care el a încercat să se desprindă și care revine acum, mânată de o dorință arzătoare de răzbunare. Membrii familiei sunt interpretați de Mihai Constantin, Daniela Nane, Adela Popescu, Șerban Gomoi și Tiberius Zavelea.

Despre Fără Urmă, unul dintre proiectele care marchează revenirea sa în seriale după o perioadă de pauză, Adela Popescu declară: „În momentul în care am primit invitația de a face parte din distribuția serialului Fără Urmă, am acceptat fără ezitare. M-a atras încă de la început universul acestei povești, pentru că îmbină adrenalina și misterul cu romantismul și alegerile complicate pe care viața ne obligă uneori să le facem.

Nu există personaje întru totul pozitive sau negative, ci oameni care greșesc, iubesc, luptă și încearcă să ia cele mai bune decizii, chiar dacă nu reușesc întotdeauna. Personajul meu este fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din România, o arhitectă care pare să aibă o viață așezată și o familie frumoasă. Doar că, la un moment dat, umbrele trecutului revin și îi dau întreaga lume peste cap. Cred că publicul va descoperi o poveste intensă, plină de surprize, pe care abia aștept să o urmărească”.

Fără Urmă va aduce o poveste de tip family drama captivantă, despre sacrificiu, secrete, răzbunare, dinamici de familie complexe și povești de dragoste complicate, începând cu 14 septembrie, la PRO TV și pe VOYO.

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