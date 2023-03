O bună perioadă de timp, Irisha a apărut în matinalul de la Antena 1. Prezenta diferite rubrici de lifestyle, de modă, însă de o lună de zile a plecat de la „Neatza cu Răzvan și Dani”. Spune că emisiunea se suprapunea cu alte proiecte pe care le are, așa că a fost nevoită să renunțe.

Irisha: „Fac styling pentru diverse videoclipuri, lucrez cu diverși artiști și cu reviste de specialitate”

„Am plecat pentru că mi se suprapunea programul de la Antena 1 cu mai multe proiecte. Așa că nu mai puteam merge și la filmările de acolo. Fac styling pentru diverse videoclipuri, lucrez cu diverși artiști și cu reviste de specialitate. Și atunci, pentru că acest job îmi ocupă mult timp, am fost nevoită să renunț la ceva… Și am renunțat la emisiune”, a declarat Irisha pentru Click.

Totodată, fosta concurentă de la „Bravo, ai stil” a explicat exact cu ce se ocupă în prezent. „E mult spus am renunțat, nu am renunțat la tv, doar că am luat o pauză. Recent l-am îmbrăcat pentru trei videoclipuri pe Emilian, am lucrat cu Nicoleta Nucă, cu Radu Ștefan Bănică junior.

Pot spune că am fost la «Bravo ai stil» și asta mă califică în acest domeniu. În plus, am făcut o școală de styling, tot aici în România, dar și una în Statele Unite ale Americii”.

În afară de modă, ea e pasionată și de muzică, e cântăreață. „Cât despre proiectele personale, chiar zilele trecute am ieșit din studioul de înregistrări, unde am făcut o piesă foarte drăguță și sper să vină momentul și să o lansez”.

Flavia Mihășan a revenit la „Neatza cu Răzvan și Dani”

Acum trei săptămâni, Flavia Mihășan a revenit la Antena 1, după o pauză de aproape trei ani. Fosta asistentă de la „Neatza cu Răzvan și Dani” prezintă rubrica meteo la „Super Neatza de Weekend”.

„Am lipsit multă vreme. Mult, dar cu motivele cele mai întemeiate din lume. De ceva timp însă, am simțit că mă pot desprinde ușor, ușor de rutina cu care m-am obișnuit în ultimii ani, așa că am trimis o intenție în Univers și am revenit în echipa „Neatza cu Răzvan și Dani”.

De aici încolo ne vom vedea mult mai des și abia aștept! Mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis și de energia frumoasă pe care mi-ați transmis-o… mi-a folosit maxim, pentru că am avut mari emoții azi”, a scris Flavia Mihășan pe pagina sa de Instagram.

La un moment dat au apărut zvonuri conform cărora Flavia Mihășan ar fi primite oferte de la Kanal D pentru o rubrică de fitness în cadrul unei emisiuni și pentru a participa la o emisiune tip concurs.

Flavia Mihășan are doi copii, iar acum, că băieții săi au mai crescut, fosta balerină dispune de mai mult timp pentru a lucra. Ea are parte de ajutor și din partea partenerului său, Marius.

