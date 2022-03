Invitată la emisiunea „Detectorul de minciuni” realizată de Oana Radu pe YouTube, Emily Burghelea a spus care au fost motivele pentru care prietenia dintre ea și Iuliana Doroftei s-a încheiat. După ce a terminat colaborarea cu Kanal D, Emily a lucrat ca asistentă TV la „Acces Direct”, de unde și-a dat demisia în direct.

Emily Burghelea și Iuliana Doroftei au participat la „Bravo, ai stil!” sezonul 3. Au intrat în competiție ca fiind cele mai bune prietene, însă pe parcurs s-au certat.

„Am fost prietene de când eram micuțe, de la 14-15 ani. Nu am fost invidioasă absolut deloc. M-am bucurat pentru ea. Oricum am pierdut la puțină diferență. Eu voiam să împart cecul dacă aș fi câștigat. Ne-am separat pe parcurs, pentru că ne-am certat. Era o presiune extraordinar de mare. Dacă am fi intrat acum, am fi jucat altfel cărțile”, a spus Emily în emisiunea „Detectorul de minciuni” de pe Youtube.

Cele două au mers împreună la casting pentru emisiune, iar ideea de a participa împreună a fost a producătorilor. Emiliana s-a temut că dacă nu va accepta să participe în această formulă, atunci nu va mai participa deloc. Concurentele s-au împăcat atunci când au participat la „Bravo, ai stil! All Stars”, însă pentru o perioadă scurtă de timp.

„Noi eram certate atunci. Ne-am împăcat pe parcurs, pentru că am participat și la All Stars. Eu am cedat și am vrut să ies la a doua participare. Am ieșit. Ea a ajuns până în finală. Ne-am reîmpăcat, dar apoi iar au intervenit niște chestii. O am la block. Nu ne mai urmărim din păcate. Eu i-am dat block. Eu sunt aia pasională.

Au început niște conflicte destul de urâte. Ne-am întâlnit la un moment dat la Neversea, acum vreo 2-3 ani, am vorbit, ne-am distrat. Apoi, am vrut să îi scriu pe WhatsApp, dar ea mă avea la block”, a adăugat vedeta, relatează Fanatik.

