Ministerul rus de Externe a emis un nou avertisment pentru cetățenii Federației Ruse care intenționează să călătorească în Republica Moldova, invocând presupuse pericole și discriminări în contextul procedurilor de verificare din Aeroportul Internațional Chișinău.

Oficialii ruși susțin că pasagerii ruși care ajung în capitala Moldovei ar fi supuși unor controale „umilitoare” și interogatorii, fiind forțați să aștepte ore întregi în zonele de tranzit fără condiții adecvate.

Ministerul de Externe al Federației Ruse a afirmat că autoritățile din Chișinău, presupus influențate de „coordonatorii occidentali”, intensifică presiunile asupra cetățenilor ruși.

Cetățenii ruși sunt supuși unor verificări excesive, în timpul cărora li se cer deseori telefoanele mobile pentru inspecție, iar ulterior unora li se refuză chiar intrarea în țară.

De asemenea, Moscova a acuzat autoritățile din Moldova de crearea unor întârzieri artificiale în timpul procedurilor de control la plecare, ceea ce ar fi cauzat pierderea unor zboruri de către pasagerii ruși.

Ministerul rus a calificat acest tratament drept o formă de discriminare, sugerând că aceste practici ar putea genera noi note diplomatice oficiale de protest.

Rusia continuă să își sfătuiască cetățenii să evite călătoriile în Republica Moldova. Aceasta nu este prima dată când autoritățile ruse critică Chișinăul sau statele vecine. Potrivit TSN, într-o altă declarație recentă, Kremlinul a acuzat România de presupusa „anexare” a Moldovei, ceea ce a stârnit reacții critice în rândul comunității internaționale

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