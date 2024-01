Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu s-au căsătorit civil pe 10 decembrie 2022, iar în vara anului 2023 s-au căsătorit religios. Cântăreața este foarte fericită de când în viața ei a apărut omul de afaceri din Vâlcea, care are grijă să nu-i lipsească nimic.

După divorțul de Alin Ionescu, care a avut loc în anul 2016, Cristina Spătar a suferit enorm și s-a descurcat cu greu să își crească singură cei doi copii. Acum, artista are parte de sprijinul financiar al actualului ei soț, care a avut grijă ca ea să ducă din nou o viață de lux.

Spre surprinderea tuturor, Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu nu locuiesc împreună. Ea locuiește în Crevedia, în vila care este evaluată la peste 100.000 de euro, iar el locuiește în Vâlcea. Distanța nu este o problemă pentru ei, deoarece se întâlnesc de fiecare dată când își doresc. Vedeta îi este recunoscătoare soțului ei și îi mulțumește pentru tot sprijinul pe care i-l oferă.

De curând s-a aflat că Vicențiu Mocanu a intrat în politică, iar Cristina Spătar îi oferă toată susținerea ei. Cântăreața a precizat că soțul ei ar putea ajuta foarte multă lume și că îi este alături în campania electorală.

„Petrecem timp împreună, cum să nu! Cu el mă consult în orice. Ai nevoie tot timpul de cineva cu care să te consulți! Nu mă mut! Până la Vâlcea sunt două ore, cel puțin atât fac eu cu mașina mea. Eu locuiesc în Buftea, Crevedia. Din Crevedia până la București faci 45 de minute, până la Râmnicu Vâlcea fac două ore! Nu e mare problemă!

„Dacă reușește să fie primar unde își dorește, o să îi stau în spate și o să îl împing”

Când vrem să ne vedem, ne vedem! Și eu îl susțin pe el! Îl susțin în tot ceea ce face! Mă bucur pentru că a intrat în politică pentru că așa are posibilitatea să ajute oameni cu adevărat. Am discutat și pe tema aceasta și cred că e momentul să se întâmple ceva. Dacă aș fi în locul lui, aș face foarte multe lucruri pentru oameni, de asta îl bat la cap!

Dar și pentru artiști și pentru tot ce se ivește, mi-aș dori să se implice! Dacă reușește să fie primar unde își dorește, o să îi stau în spate și o să îl împing! Da, și în campanie, dar și ulterior!”, a declarat Cristina Spătar pentru ego.ro.

Cristina Spătar se ocupă acum de afaceri și muzică

Artista are un program foarte încărcat în ultima perioadă. Pe lângă faptul că se ocupă de muzică, ea mai are grijă și de afacerile pe care Vicențiu Mocanu i le-a făcut cadou. De asemenea, Cristina Spătar este atentă să nu le lipsească nimic celor doi copii ai săi și are grijă ca ei să primească o educație aleasă.

„Viață de familie, ca toată lumea, cu copii, cu școală. Albert are anul acesta examen, este în clasa a VIII-a. Aida este clasa a V-a, văd că îmi aduce doar 10 și sunt foarte încântată! Sunt și pe la studio, încerc să înregistrez piesele mele R&B, am pornit un proiect.

Sunt și cu folclorul! Săptămâna viitoare plecăm la Chișinău, ca să înregistrez cu Ion Paladi o piesă nouă. Mi-aș dori și un proiect televizat, să vedem ce o să facem până la urmă! Sunt atâtea chestii pe care mi-aș dori să le fac! Sunt și cu blocul, dar și cu casele și toate acestea în construcții”.

