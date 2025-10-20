De ce s-a certat Olga Guțanu cu mama ei, după ce s-a aflat că este iubita lui CRBL: „De acolo au început”

Divorțul celor doi a fost unul finalizat în liniște, cu discreție, așa cum și-au dorit cei doi parteneri, pentru ca Alesia, fiica lor, să nu sufere prea mult. Din păcate, la doar câteva luni după despărțire, în presă s-a aflat că CRBL are o nouă relație, cu o femeie mai tânără cu 23 de ani decât el.

Din câte se pare, Alesia, fiica pe care CRBL (Eduard Andreianu) o are cu Elena Vîșcu, nu a văzut cu ochi buni această nouă relație, astfel că și-a dorit să plece alături de mama ei în Republica Moldova, acolo unde s-au și mutat.

Dacă despre relația CRBL – Alesia s-a scris mai mult, ceea ce nu s-a aflat exact până acum a fost de ce s-a certat Olga Guțanu cu mama ei, după ce s-a aflat cine este iubitul tinerei.

Invitați în podcastul pe care Bursucu (Adrian Cristea) îl are pe YouTube, cei doi îndrăgostiți, care se află într-o relație de aproximativ un an și jumătate, au vorbit despre începuturile lor amoroase.

„Mama Olgăi, îți dai seama, ca orice mamă, i-a dat sfaturile alea ca orice mamă către fata ei de 23 de ani: «Mă, mamă, te vezi cu unul care are vârsta asta? Nu e OK! Ce viitor vezi, unde te duci? Crezi că e OK? Mai gândește-te»! Numai că mama Olgăi, fiind mult mai soldat, era mult mai drastică”, a spus CRBL.

„De acolo au început certurile: «Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine! Să nu mă faci de râs, cum ar veni. În sat, în oraș…»”, a adăugat Olga Guțanu, care a fost completată de CRBL: „Au urmat niște luni în care Olga era pusă la jumătate între mama ei și mine”.

„Deci mamei tale nu i-au trecut nervii după primul articol: am vorbit și gata…”, a intervenit curios Bursucu.

„Nu! Totul s-a schimbat”, a răspuns CRBL, iar Olga Guțanu a adăugat: „Nu există! Că nu accepta. Nu mai vorbisem cred că o săptămână sau două. Nu-mi mai răspundea, îmi dădea așa, doar mesaje…”.

