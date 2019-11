De Denisa Macovei,

„Eu sunt de principiul că orice vârstă își are frumusețea ei, își are farmecul ei, orice rid în plus pe expresia feței unei femei aduce ceva în plus, or în momentul în care tu începi să te pui împotriva naturii, în cele din urmă pierzi. Poate câștigi sau ai senzația că ești învingătoare în primii ani, dar când se trage linie ești cel mai mare perdant. În momentul în care tu îți găsești echilibrul și treci peste fiecare etapă a vieții, peste fiecare an pe care îl mai bifezi acolo, cu fruntea sus, conștientă de ce ai lăsat în urmă, eu cred că ăsta e secretul frumuseții”, ne-a povestit Manuela Hărăbor.

Actrița nu s-a ferit să spună pe șleau faptul că, dacă ar adopta modelul altor vedete de la noi, acela de a se lăsa pe mâna chirurgului estetician, ar însemna să-și mintă publicul și mai ales să se mintă pe ea: „Ce să facem? Să ne schimbăm fizionomia prin fel de fel de operații și să ajungem să nu ne mai recunoaștem în oglindă? Nu aș fi eu. Nici nu aș putea să mă laud după niște operații estetice, pentru că, dacă eu aș fi sinceră cu mine, aș recunoaște că, de fapt, nu sunt eu asta”.

Actrița este de părere că trecerea timpului se poate masca prin intermediul produselor cosmetice, atunci când situația o cere: „Cel mult pot să fac artificii, pot să mă fardez, am spectacole în care mă machiez și pun 30 de ani deasupra, pentru că fac un rol de compoziție. Dar e un machiaj. Pot să mi-l asum. Este o mască. Or eu, când merg la un eveniment monden, prefer să nu-mi pun nici o mască. Sunt așa cum sunt”, a mai completat Hărăbor.

A învățat singură să aibă grijă de imaginea ei

Cu principii foarte bine definite, actrița despre care se spune că are cei mai frumoși ochi din showbiz nu se transformă radical atunci când iese în public, ci preferă să păstreze aceeași naturalețe cu care și-a învățat publicul de peste 30 de ani. Astfel, Manuela Hărăbor se machiază și are grijă singură de imaginea ei. „Eu sunt actriță și, în cei patru ani de studiu, am avut și ore de machiaj, nu atât cât ar fi trebuit, dar am fost învățați care sunt bazele și care sunt principiile, și mai ales care sunt temele. Într-un fel te machiezi la teatru, când mergi la o petrecere sau la o premieră de film”, ne-a mai declarat Manuela Hărăbor.

De altfel, actrița a recunoscut și că nu pune prea mult preț pe imagine, nefiind ceea ce se cheamă o persoană mondenă: „Eu nu-mi permit să am un stilist, recunosc, adică prefer să fac ceva benefic cu acei bani pe care i-aș arunca pe imagine. Cred că mi-am câștigat dreptul ăsta, la 51 de ani, să nu mai pun atâta preț pe imagine. Asta e, nu am cum să o schimb. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cât e! Eu cred că mi-am format statutul prin ceea ce am făcut. Nu sunt nici atât de mondenă, îmi aleg aparițiile în public cu foarte mare grijă și țin cont de persoana care îmi face această invitație”.

A învățat de la Zina Dumitrescu și Doina Levintza

Manuela Hărăbor a învățat să fie modestă și decentă, nu să adopte ținute extravagante și machiaje care să iasă în evidență, de pe vremea lui Ceaușescu, perioadă când nu avea acces la prea multe haine și accesorii. „Înainte, nu se punea așa de mult accent pe trend sau cel puțin trendul era foarte clar, pentru că era dat de un curent venit din afară. Existau câteva reviste de modă în care puteai să vezi. Bine, dacă puneai mâna pe ele, dacă venea cineva din afară și îți arăta vreun Vogue, vreun Elle”, a mai spus actrița, completând că regretata Zina Dumitrescu era un etalon în modă pentru ea. „În anii de facultate, până în Revoluție, am fost model la UCECOM. Pe vremea aia, exista UCECOM, care era casă de creație, era Casa de modă Venus și era APACA, fabrica de confecții, care de două ori pe an făceau câte o colecție și se organizau prezentări de modă. Zina Dumitrescu era regina modei, ea dădea tonul. De acolo am mai învățat unele lucruri. Doina Levintza mă îmbrăca atunci când aveam premiere de film. Mergeam la ea și-mi găsea tot timpul ceva potrivit. Dar, sinceră să fiu, pe vremea aia nu ne făceam noi atâtea probleme cu ce ne îmbrăcăm”.

VIDEO: Bogdan Sorocan/ FOTO: Dumitru Angelescu

