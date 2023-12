„Pasiunea într-o relație, în primul rând, vine pe ceva solid. Dacă avem baza prieteniei, baza comunicării, baza lucrurilor care se spun atunci când trebuie și cum trebuie, apoi vine și pasiunea, ușor.

Dacă lucrurile sunt stricate, sunt grele, cumva, e greu să se mai așeze pasiunea și poate fi o pasiune așa de moment, apoi se poate stinge de tot. Trebuie să menții baza, ca să creezi pasiunea”, a spus Elena Gheorghe la Antena Stars, potrivit Spynews.

De asemenea, Elena a recunoscut că există momente tensionate în familia ei, care însă se aplanează destul de repede.

„Există, clar, dacă nu ar exista, atunci nu ar exista familie. E mult spus certat, dar în general ne contrariem pe teme profesionale și pe teme familiale, pentru că el este mai indulgent, eu sunt «polițistul rău».

Eu sunt puțin mai autoritară să zic, îmi doresc ca cei mici să învețe mai mult, să se culce mai devreme, să fie mai liniștiți, însă el a ales să fie «polițistul bun», iar atunci mai intervin unele lucruri, dar înțeleg că trebuie să existe două balanțe ca să se încline și să fie echilibrul acela”, a spus artista.

Secretul siluetei la 38 de ani

Elena Gheorghe are 38 de ani și este mamă a doi copii. Artista are o siluetă de invidiat, deși a născut de două ori. Vedeta a dezvăluit care este micul ei secret, pentru a arăta așa cum își dorește. Elena Gheorghe are 1,6 metri și cântărește de ani buni 50 de kilograme.

Prin sport regulat și hrană sănătoasă, Elena Gheorghe își menține această greutate potrivită pentru înălțimea sa și datorită căreia arată foarte bine, în orice ținută.

„Fac sport, mănânc cât se poate de sănătos. Acum, în ultimul timp, am mai luat un kilogram, fiind noaptea târziu, mai mâncăm și pe la evenimente. De obicei, sunt disciplinată, pentru că pe la 18.00-19.00 se încheie masa, dar când suntem la eveniment mai mâncăm”, a declarat Elena Gheorghe pentru Antena Stars.

