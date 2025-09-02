„Mi-am amintit că nu v-am anunțat că, oficial, de ieri sunt studentă. Deci, practic am trecut examenul de admitere la master, la UNARTE, și sunt acolo împreună cu ceilalți colegi, mă rog o parte dintre ei i-am cunoscut.

De ceilalți nu știu exact când vor apărea în vizor. Cert este că pe 29 septembrie începem treaba. Sunt super încântată, de abia aștept să încep. Mesajul meu este că, indiferent de vârstă, poți să începi din nou cu învățatul, cu facultatea, master, doctorat, ce vreți voi. Important este să vă alocați timp, nervi, răbdare și pasiune”, a spus Alina Pușcaș, pe Instagram.

La începutul acestui an, Alina Pușcaș și soțul ei s-au mutat în casă nouă. Pe rețelele sociale, Alina Pușcaș a împărtășit imagini din casa sa, inclusiv detalii din bucătărie, living și alte zone ale locuinței. Intrarea sculptată în lemn, accentele metalice și piesele de artă statement oferă locuinței o identitate aparte, îmbinând funcționalitatea cu estetica deosebită.

„Casa Alinei e gândită ca două volume care se suprapun, foarte sculpturală, o casă destul de dramatică și destul de statement. Sunt niște cuburi suprapuse. Estetica e destul de simplă, alb, negru, gri, puțin lemn, așa că am zis în proiect că intrarea în casă ar trebui să aibă un finisaj mai special. Alina vine într-o zi și zice: «M-am gândit să facem toată intrarea din lemn sculptat». E un element unic”, a dezvăluit Alina Vîlcu.

