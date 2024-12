De dragul celor două fetițe pe care le au, Raisa și Carolina, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au încercat să rămână în relații cât mai bune, iar acum celebrul designer a oferit detalii despre cum își vor petrece sărbătorile de iarnă. Primele care au loc după divorțul oficial.

Potrivit celor spuse de Alexandru Ciucu într-un interviu pentru Fanatik, fetițele se vor afla la Alina Sorescu de Crăciun, iar apoi, de Revelion, el va pleca alături de micuțe în Bulgaria.

„Anul acesta vor petrece Crăciunul la Alina, urmând că Revelionul să-l petreacă cu mine. Le-am propus să mergem la munte, la schi, și au fost de acord. Cred că vom merge în Bulgaria, la Bansko, unde merg mai mulți prieteni împreună cu copiii lor. Nu am mai fost niciodată, dar am auzit că este foarte frumos. Am rezervat un hotel cu piscină, ca să putem avea activități sportive și în caz că nu va fi zăpadă suficientă”, a spus Alexandru Ciucu pentru sursa citată.

Au încredere în Moș Crăciun

Designerul a vorbit și despre cadourile de Crăciun, afirmând că Raisa și Carolina îl lasă pe Moș Crăciun să aleagă ce să le aducă.

„Nu le-am întrebat încă ce își doresc de la Moșul, dar am observat că în ultimii ani au preferat să fie surpriză. Pe principiul că știe Moșul mai bine ce să le aducă. Cel mai probabil îi vor scrie că au încredere în alegerile lui, lăsându-l să se descurce singur”, a afirmat Alexandru Ciucu.

