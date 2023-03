Aflată la un eveniment monden, Amalia Năstase a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Click! și a spus ce decizie a luat, după ce a văzut că a pierdut lupta cu kilogramele. La un moment dat, fosta soție a lui Ilie Năstase reușise să slăbească peste 30 de kilograme. Ea reușise să slăbeasă colosal în doar 6 luni cu ajutorul unei diete oloproteice.

De data aceasta, vedeta vrea să apeleze la o dietă drastică pentru a scăpa de kilogramele în plus. Amalia Năstase vrea să țină post negru. Ea deja a renunțat la anumite alimente și nu mai consumă zahăr și carbohidrați.

„Eu încerc să țin acum și post și dietă. Adică să nu mănânc dulciuri, carbohidrați prea mult. Încerc! Nu sunt perfectă, dar încerc!

Încerc să mai slăbesc. Nu se întreabă o femeie câte kilograme are și nici ce vârstă are. O să văd cât mai vreau să slăbesc.”

„Cine ține intermitent fasting cum trebuie nu are cum să nu slăbească”

Nici de carne nu vrea să se mai atingă o perioadă. Amalia Năstase este hotărâtă să țină Postul Paștelui, dar și dietă. Postul intermitent este un tipar de alimentație în care te abții de la consumul de calorii pentru o perioadă lungă de timp. De obicei, această perioadă durează între 12 și 40 de ore. Apa, cafeaua și alte băuturi fără calorii sunt permise în timpul postului, dar nu sunt permise alimente solide sau băuturi îndulcite, care conțin calorii.

„Ați auzit de foarte multe diete cu intermitent fasting sau cu fasting. Fasting înseamnă post. Și uite cum ne întoarcem noi la tradiții de fapt. Fastingul înseamnă post negru, nu mănânci nimic. Putem ține vinerea post negru. Fastingul e post negru, cumva ce ni se pare nouă că e nou azi, dar vine, de fapt, din tradiție.

În post, nu mai mănânci așa de multe toxine, nu mai mănânci carne. E bine să ții postul pentru că e făcut pentru sănătatea omului și spirituală, și fizică.

Cine ține intermitent fasting cum trebuie nu are cum să nu slăbească. Cine nu slăbește a mai gustat ceva. Vedetele nu sunt doctori, vedetele sunt oameni ca toți oamenii, iar, dacă te uiți la ce spun nutriționiștii ei îți explică care anume sunt beneficiile acestui post negru.

Slăbitul este unul dintre beneficii, dar sunt foarte multe alte beneficii și anume se regenerează celula, pentru că are timp s-o facă, digestia are timp să se liniștească și să repornească cum trebuie, microbiomul nostru din intestine se reface”, a adăugat vedeta.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață”

Amalia Năstase a renunțat definitiv la pâinea albă, iar când are poftă mănâncă dulciuri și fast-food. „Pâinea albă chiar e dazastru mondial”, susține vedeta.

„Am renunțat să mai fac din numărul de kilograme un țel de a trăi în viață. Și am început să mă ocup de ce îmi place mie să fac în viață . Evident, nici nu mă îndop, dar nici nu mai stau să număr cântarul. Mănânc fără pâine, dar când am chef mănânc și dulciuri. Am fost la Paris și am mâncat și croissante. În America mănânc cupcakes. În decembrie am fost la un congres de anti-aging. Când plec undeva și e mâncare bună, mănânc chiar și fast food, dar când stau acasă pot să mănânc piept de curcan cu salată”, povestea Amalia Năstase pentru Unica.ro.

