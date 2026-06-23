Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în urmă cu doar câteva luni, însă, de dragul copiilor lor, au ales să păstreze o relație normală de părinți, astfel încât cei mici să nu resimtă atât de puternic despărțirea.

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„Am fost cu copiii la bălăceală. Da, a fost și Rareș, normal. Am spus asta de la bun început, le-am promis copiilor ceva și ne ținem de cuvânt, că suntem o familie pentru ei, facem zilele de naștere împreună, sărbătorile împreună, încercăm să fim cât mai apropiați posibil ca ei să nu simtă pe cât se poate realitatea situației în care ne aflăm, că un divorț e divorț și oricât ai face, nu e același lucru, dar pe cât posibil”, a declarat Andreea Popescu, pentru Spynews.

De asemenea, ziua de naștere a lui Ioachim l-a găsit la tatăl lui, alături de cei doi frați, astfel că, Andreea și Rareș au complotat și i-au făcut micuțului o surpriză.

„Chiar de ziua lui am fost la Rareș acasă. Copiii erau la el în săptămâna respectivă și am realizat o surpriză cu Rareș. Suntem foarte atenți cu ei, discutăm, dezbatem, îi întrebăm”, a mai adăugat influencerița.

Andreea Popescu a recunoscut pentru prima oară, după separarea de soț, că cei trei copii ai lor merg la un specialist, pentru a ține sub control situația.

„Mergem cu ei la specialiști să vedem dacă sunt probleme, unde sunt, ce sunt. Am început noi doi să facem terapie, iar acum urmează ca și copiii să fie consultați de un specialist pentru a vedea care sunt nevoile lor și ce simt”, a mai spus Andreea Popescu.

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