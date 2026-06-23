George Simion l-a amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea. AUR i-a propus președintelui un nume de prim-ministru

Cine credeți că va fi desemnat prim-ministru al României?

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AUR a făcut o propunere de premier

Consultările dintre AUR și Nicușor Dan au durat aproximativ 10 minute. La final, George Simion a precizat că a făcut o propunere de prim-ministru și un program de guvernare.

”Ne bucură faptul că domnul Nicuşor Dan şi-a schimbat ritmul mult mai rapid, mult mai la subiect. Aş începe prin a repeta ceea ce ieri, cred că a înţeles toată lumea. Fără AUR nu se poate. Ţara trece prin nişte momente complicate. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în faţa lui Nicuşor Dan cu o propunere de program de ieşire din criză şi cu o propunere de premier AUR, desigur, respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voinţa românilor, aşa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al ţării. În urma acelor alegeri, PSD-ul a fost cel mai votat partid”, a spus George Simion.

Simion a amenințat cu suspendarea președintelui: ”Nicuşor Dan nu poate trece peste voinţa poporului”

”Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută? Din vina preşedintelui. Preşedintele s-a încăpăţânat să încalce voinţa democratică, Constituţia, şi să facă nişte desemnări care nu reflectă voinţa populară, nu reflectă votul, ci reflectă voinţa lui personală. S-a dovedit, şi AUR a arătat în Parlament faptul că voinţa personală a lui Nicuşor Dan nu poate trece peste voinţa poporului. Şi dacă Nicuşor Dan va continua să încalce voinţa românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea şi demiterea lui Nicuşor Dan”, a declarat George Simion la Palatul Cotroceni.

”Din punctul nostru de vedere, dacă nu se intervine acum săptămâna aceasta pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul din Palatul Victoria, au trecut deja 45 de zile, este un guvern demis, domnul Bolojan trebuie să se hotărăscă, iar cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanţi, Ilie Bolojan şi Nicuşor Dan, cei care au condus ţara în funcţia de premier şi preşedinte, să se hotărăscă dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice”, a continuat liderul AUR, precizând că Guvernul Bolojan a dus ţara într-un impas economic fără precedent.

”Ei sunt responsabili, ei sunt vinovaţii şi credem că ar trebui să facă un pas în spate şi să lase şi celelalte opţiuni politice să se desfăşoare”, a precizat Simion.

El a mai spus că, ”dacă avem o concluzie a acestor consultări până acum, este că AUR nu este un partid nicidecum anti-occidental”. ”AUR este un susţinător al parteneriatului transatlantic şi al valorilor democratice care îl caracterizează. (..) Cred că, într-un final, a înţeles Nicuşor Dan faptul că noi suntem o formaţiune cât se poate de ataşată la valorile româneşti şi că fără AUR nu se poate rezolva această criză guvernamentală. Toată România a înţeles, doar că e un pic cam târziu. E cam târziu. Ne-am afundat în această criză”, a conchis liderul AUR după consultări.

Guvernul Adrian Veștea a picat la votul de învestitură

La votul de învestitură din Parlamentul României, de pe 22 iunie 2026, Guvernul propus de Adrian Veștea a picat, după ce a strâns doar 212 parlamentari au fost prezenți la vot, iar 189 au votat pentru și 23 împotrivă.

Marții dimineață, pe 23 iunie, Nicușor Dan a anunțat calendarul noilor consultări politice pentru desemnarea unui al treilea prim-ministru care să formeze un guvern și să adune cele 233 de voturi necesare.

România, în criză politică din 20 aprilie

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac.

Duminică dimineață, pe 15 iunie, Eugen Tomac și-a depus mandatul de premier desemnat, iar președintele Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

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