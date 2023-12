„2023 vreau să plece cât mai repede, număr zilele să plece 2023. 2024 simt eu că va fi un an strălucitor pentru cariera mea, pentru mine, personal, profesional, din punct de vedere al carierei, tot. Vreau să plece 2023. A fost și 2023 un an bun, dar cred că va fi mai bun 2024 pe plan profesional, am foarte multe piese de lansat, am multe proiecte”, a spus Clauda Pătrășcanu pentru Spynews.

„Am mai multe lucruri, ce ține de copii, vacanțe, am proiecte, cel puțin pe plan profesional va fi un an plin pentru mine.

Nu vreau să-mi fac planuri, de obicei când îmi fac planuri mi se dau peste cap, dar sunt două vacanțe deja plătite și programate pentru 2024, că uite în 2023 nu am putut să le facem din cauza războiului din Irak, Palestina, nu am putut să mai mergem. Vom pleca în Paris, iar copiii își doresc foarte mult să mergem și în Istanbul”, a mai zis cântăreața.

„Vara următoare va fi una plină, o să am foarte multe activități, voi avea și un proiect de muzică populară”, a mai zis ea.

„De Revelion copiii vor fi la mine, pentru că de Crăciun nu au fost, este primul an în care refuz două evenimente ca să pot petrece alături de copiii. Ei și-au dorit să petrecem împreună, iar pentru mine bineînțeles că mai importanți sunt ei, pe primul loc. Am amânat pentru alți ani evenimentele”, a mai spus artista pentru sursa citată.

