Gabriel Coveșeanu, cunoscut de toată lumea sub numele de Cove, a anunțat că mai are puțin până când mandatul său de director la Teatrul Ion Creangă din București va ajunge la final. Prezentatorul de la Prima TV nu are de gând să renunțe la acest loc de muncă, astfel că anul viitor are de gând să participe din nou la examen.

„Nici vorbă! Mai am puțin din actualul mandat, pe care intenționez să-l duc până la capăt. Ba mai mult, la anul am de gând să mă înscriu iar în cursă.

Adică să dau iar examen pentru acest post, cu toate emoțiile inerente. Fiindcă trebuie să vă mărturisesc că am emoții chiar și la vârsta mea!”, a declarat vedeta pentru Playtech.

Fostul coleg al Adelei Popescu se descurca foarte bine cu funcția pe care o are la teatru și mărturisește că părinții sunt mulțumiți de evoluția copiilor. De asemenea, Cove a recunoscut că a simțit din nou să urce pe scenă.

„Prin natura teatrului nostru, cei care ne trec pragul țin de acest amestec inevitabil, adulți și copii. Primii sunt cei care aleg pentru copii. E normal, la vârsta lor, cei mici doar se pot bucura de alegerile făcute.

După spectacol însă, mai ales în lunile în care natura e prietenoasă cu noi, copiii și părinții rămân să se joace lângă teatru. Așa se face că la plecare am putut discuta cu mulți părinți pe diverse teme.

Mă grăbesc să spun că nu am primit reproșuri. Dar azi așa, mâine așa, până am simțit din nou chemarea meseriei mele”, spune Cove.

Prezentatorul este absolvent al Academiei de Teatru şi Film Ion Luca Caragiale, Facultatea de Teatru. Cove s-a alăturat echipei Teatrului Ion Creangă în anul 1997, atunci când a interpretat diverse roluri în cei peste douăzeci de ani petrecuți pe scenă.

Cove își dorește să revină pe scena teatrului, însă susține că are nevoie de un regizor care să aibă nevoie de talentul său actoricesc.

„Va trebui să apară acel regizor care are nevoie de talentele mele. Degeaba vreau eu să joc, dacă nu mă distribuie nimeni. Ca atare, acum încerc să găsesc un regizor care să mă arunce iar acolo sus, pe scenă. Promit să nu dezamăgesc!”, mai spune tânărul director al celor de la „Ion Creangă” pentru sursa mai sus menționată.

