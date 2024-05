Oana Ioniță și tenorul Florin Budnaru s-au căsătorit civil în vara lui 2013. Rodul iubirii lor sunt cei doi copii pe care îi au împreună, Isabel, în vârstă de 12 ani, și Maxim, în vârstă de 9 ani. Cei doi au ajuns la divorț anul trecut, împreună au stabilit și să aibă custodie comună.

Fata a rămas să locuiască cu mama ei, Oana Ioniță, iar băiatul, cu Florin Budnaru. Despre fiul ei a făcut acum dansatoarea dezvăluiri. Spune că e distant cu ea, astfel că ea a decis să lupte în instanță pentru el. Judecătorii au stabilit un program clar de vizită, iar acum Oana Ioniță vrea ca domiciliul băiatului să nu mai fie la tatăl lui, ci la ea.

Oana Ioniță: „S-a finalizat o parte din proces”

„S-a finalizat o parte din proces, adică cel pe ordonanța președințială pe care am depus-o! După 6 luni, adică foarte târziu, s-a finalizat cu un program de vizită pe care pot să îl am cu Maxim! Cu procesul pe care l-am început în luna septembrie suntem abia la partea administrativă, după 8 luni de când a început procesul pentru stabilirea domiciliului și a unor relații mai clare!

Eu, în primul rând, îmi doresc stabilirea domiciliului lui Maxim la mine. Atunci, lucrul acesta durează foarte mult! Nu știu cât! Până acum nici nu ne-am întâlnit în instanță și au trecut 8 luni de când am depus actele. Sper să fie cât mai repede, dar se tărăgănează din partea părții adverse!”, a zis ea pentru Ego.

Referitor la relația cu fiul ei, ea a adăugat: „Acum suntem bine, avem o relație mult mai bună. Mi-aș dori să avem relația pe care o aveam înainte de a pleca el de la mine. Știu că putem să o avem pentru că orice copil poate să discute și poate să ajungă la relații normale cu mama lui atâta timp cât poate să o vadă în mod constant!”.

De ce și-a părăsit Oana Ioniță soțul

Invitată în cadrul podcastului lui Nasrin Ameri, vedeta a povestit că lucrurile au început să se schimbe în relația lor, după ce a venit pe lume Maxim. Florin Budnaru a început să le ignore complet pe Oana și Isabel, iar toată atenția lui se îndrepta doar către fiul lui.

„A fost tată pentru Isabel până a apărut Maxim. Pentru Isabel era, dar nu era același sentiment. Făcea lucruri pentru ea, eram în aceeași casă. Am simțit că până a venit Maxim eram toți trei și era implicat. Dar cred că sângele apă nu se face. Am avut discuții pe tema, dar, așa cum mi-a zis, Isabel era mai apropiată de mine și de buni.

Mama mea a locuit, până acum patru ani, când ne-am mutat într-o casă, doar noi patru. Noi ne-am dorit să stăm împreună, fără să… Mai existau discuții, ne-am dorit locul nostru. Teoretic trebuia să fie foarte bine. Încă mai aveam de plătit rate și trebuia să mai muncesc.

Nu știu dacă casa era de vină, dar noi am fost foarte bine înainte să ne mutăm în casa aia. Ține de energia locului. Mai e o explicație, atunci când am fost doar noi doi, am ajuns să ne cunoaștem. Până să ne mutăm, dormeam toți trei, am zis că fiecare poate să aibă spațiul lui. Maxim avea 6-7 ani. Am zis să dorm cu Isabel până ne acomodăm și Maxim a rămas cu Florin și ne tot mutam”, a mărturisit, cu lacrimi în ochi, Oana Ioniță.

„Noi nu am avut timpul nostru. Fiecare avea un alt program. Ne-am distanțat ca și energie și, la un moment dat, am simțit că nu e ce trebuie și să facem ceva”, a adăugat ea.

