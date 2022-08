După 13 ani de relație și 6 de căsnicie, Raluca Bădulescu a anunțat că divorțează de Florin. Toată lumea a fost luată prin surprindere când jurata de la „Bravo, ai stil!” a declarat că este implicată într-o nouă relație. Actualul iubit al vedetei este mai tânăr decât ea cu 20 de ani.

Raluca Bădulescu este adepta intervențiilor estetice și nu s-a ferit niciodată să recunoască atunci când apelează la medicul estetician. Și acum vedeta a simțit nevoia unei schimbări, astfel că și-a făcut câteva modificări, acolo unde a considerat ea.

„V-am mai spus că vreau să-mi mai fac unele retușuri. Dacă la bust nu am cum să intervin, v-am mai povestit eu din ce cauză, am zis însă să profit de faptul că medicul chirurg estetician Iancu Morad are la cabinet tot felul de tratamente non invazive. Trăiesc o perioadă specială a vieții mele, vreau să îmi placă ceea ce văd în oglindă, așa că am revenit la Morad, cel care mi-a fost alături în ultimii 10 ani și care îmi cunoaște foarte bine dorințele. El mi-a recomandat să facem Face Countouring, o intervenție care nu necesită operație și care este în topul marilor staruri de peste hotare. După doar câteva injectări, pielea lăsată s-a retras și am contur facial mult mai ferm, ca acum mulți ani. Mă deranja foarte tare linia mandibulară, care nu mai era fermă din cauza faptului că am slăbit mult în ultima perioadă”, a declarat Raluca Bădulescu pentru EGO.ro.

Cine e noul iubit al Ralucăi Bădulescu

Vedeta se iubește acum cu Grigore Rareș Gabriel. El a absolvit Facultatea de Medicină în anul 2021, iar acum este medic. El o face acum să zâmbească pe vedeta de la Kanal D.



