Iubita lui Anghel Damian este însărcinată în cel de-al doilea trimestru și a început să resimtă oboseala, motiv pentru care ea a decis să cânte la mai puține evenimente. Theo Rose se simte foarte bine, însă preferă să se asigure că totul este în regulă cu băiețelul pe care îl poartă în pântec.

„Mă simt bine, dar am aerisit perioada asta ca să pot să mă și odihnesc și pentru că am făcut asta reușesc să fac față programului cu filmările serialului, cu concertele. Am găsit o soluție să mă împart cumva între toate acestea în măsura în care se mai poate acum. Sunt relaxată, este binevenită pauza asta”, a declarat Theo Rose pentru Fanatik. Pe lângă concertele pe care le are, artista mai filmează și pentru serialul „Clanul”, unde iubitul ei este regizor.

„Trebuie să ne oprim acum, pentru că nu mai pot”

După ultimul concert, Theo Rose și-a dat seama că nu mai poate cânta ca înainte și că are nevoie de o pauză. „Se simte oboseala deja, tocmai de aceea la evenimente am găsit o formulă de cântare ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama la ultima cântare că nu mai pot. Gata, că se rupe căruța. Trebuie să ne oprim acum, pentru că nu mai pot.

Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că oamenii, o perioadă de-acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft.”

Alexandra, colega ei de scenă, o susține foarte mult în această perioadă, pentru că și ea are o voce foarte puternică. Theo Rose mărturisește că este dispusă să ia o pauză muzicală dacă va fi nevoie.

„Mă bazez pe Alexandra în perioada asta. Știe și nu am niciun fel de griji atâta timp, cât este și ea acolo. Intervine oricând. Dacă s-ar întâmpla ceva, nu îmi este frică. În momentul în care nu o să mai pot cânta, o să mă opresc pur și simplu. Este o pauză pe care organismul o cere și sunt cu totul în chestia aceasta, adică vreau să îi ofer micuțului liniștea de care are nevoie.”

Theo Rose are o sarcină ușoară

Pentru sursa mai sus-menționată, cântăreața a mărturisit că are parte de o sarcină ușoară și nu a avut complicații mari până acum. Theo Rose este însărcinată în cel de-al doilea trimestru, iar peste 4 luni își va putea ține băiețelul la piept.

„Am avut un prim trimestru cred că firesc. Din ce am citit, cam acelea sunt simptomele normale: niște grețuri matinale, am avut și o săptămână mai complicată în care a trebuit să fac și niște perfuzii. Ca la gravide. Dar, din ce povești am mai auzit, am trecut ușor peste acea etapă. Sunt femei care rămân traumatizate după primul trimestru de sarcină sau după toate cele trei trimestre. Multe dintre ele rămân în stările acelea de rău în toate cele nouă luni, așa că mă consider norocoasă și a fost un parcurs ușor al sarcinii până în momentul acesta, și de acum nu cred că mai are ce să se întâmple.”

„O să iau copilul cu mine în spate și mă duc să mai fac muzică”

Chiar dacă va deveni mamă, cântăreața nu va neglija muzica. Theo Rose a dezvăluit că a lăsat piese pregătite pentru perioada în care va sta acasă cu fiul ei și nu va mai putea merge la studio.

„Sunt foarte entuziasmată pentru ce urmează pe plan muzical pentru că nu mă las. Odată cu aflarea veștii că sunt însărcinată nu m-am dat deloc în spate de la ce ține de activitatea mea muzicală.

Dimpotrivă, îmi las terenul pregătit pentru mult timp după ce voi naște. Da, cu siguranță nu voi sta mult timp acasă. O să iau copilul cu mine în spate și mă duc să mai fac muzică. Avem foarte multe de făcut – sesiuni live și piese”, a mai spus Theo Rose, simpatica actriță din serialul „Clanul”.

