Declarația de dragoste pe care Theo Rose i-a făcut-o soțului ei, Anghel Damian. „Fără cuvinte”

Deși sunt discreți când vine vorba despre viața personală, artista le oferă din când în când fanilor câte o imagine sau un mesaj care vorbește despre relația lor.

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De această dată, Theo Rose a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare alături de Anghel Damian. Imaginile au fost însoțite de o declarație simplă, dar plină de emoție. „Uneori iubirea are chipul unui om care își pune telefonul cu fața în jos și îți spune, fără cuvinte: «Acum ești tu»”, a scris artista în descrierea fotografiilor.

Theo Rose, primele declarații după ce s-a spus că este din nou însărcinată

Theo Rose a clarificat zvonurile despre o posibilă a doua sarcină. Artista a explicat de ce fanii au crezut că este însărcinată și a povestit ce i-a spus fiul ei, Sasha.

Theo Rose a pus capăt speculațiilor apărute în ultimele săptămâni despre o posibilă a doua sarcină. Artista a răspuns întrebărilor primite din partea urmăritorilor de pe Instagram și a explicat de unde a pornit confuzia. Totodată, cântăreața a povestit și un moment emoționant trăit alături de fiul său, Sasha.

Artista a explicat că nu este însărcinată și că schimbarea aspectului fizic a fost cauzată doar de câteva kilograme în plus.

„Am văzut multe comentarii despre asta. Doar m-am îngrășat 3 kilograme, pe care oricum cred că le-am și dat jos săptămâna asta, pentru că nu prea am mâncat cum trebuie. Atâta. Nu mai am abdomenul ăla lipit de șira spinării. La mine dacă nu mai e burta lipită de șira spinării înseamnă că sunt gravidă, că văd că altă variantă nu îmi dați. E totul ok. Adică era ok și dacă da și e ok și că nu”, a declarat Theo Rose pe Instagram.