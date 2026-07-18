Proteina Mitch, cheia în reglarea grăsimilor

MTCH2 este o proteină cunoscută pentru rolul său în moartea celulară programată, dinamica mitocondrială și metabolism. Cu toate acestea, echipa condusă de Atan Gross a studiat timp de mai bine de un deceniu efectele suprimării acestei proteine.

Rezultatele sunt promițătoare: arderea grăsimilor și carbohidraților a fost accelerată, în timp ce formarea celulelor grase noi a fost inhibată. „Am descoperit că ștergerea Mitch a dus la o scădere semnificativă a grăsimilor din membranele celulare”, a declarat Gross într-un comunicat de presă. „În același timp, am observat o creștere a utilizării substanțelor grase pentru a produce energie.”

Rezultate promițătoare și în cercetările pe oameni

Un studiu anterior, publicat în 2016 de aceeași echipă și menționat de Popular Mechanics, a arătat că suprimarea MTCH2 la șoareci a dus la o creștere a metabolismului muscular și a energiei corporale. În cercetarea din 2026, Gross, alături de autoarea principală a studiului, Sabita Chourasia, a extins analiza asupra celulelor umane.

Rezultatele au confirmat observațiile anterioare: producția de energie celulară a scăzut, iar organismul a început să folosească rezervele de grăsime pentru energie. „Am observat o creștere a respirației celulare, procesul prin care celula produce energie din nutrienți, cum ar fi carbohidrații și grăsimile, folosind oxigenul”, a explicat Chourasia.

Viitorul tratamentelor pentru obezitate

Cercetătorii au investigat și rolul proteinei Mitch în stocarea grăsimilor, mai ales știind că femeile care suferă de obezitate prezintă niveluri mai ridicate de această proteină. Studiul arată că Mitch ajută celulele progenitoare să acumuleze grăsimi și să devină celule mature. Prin suprimarea acestei proteine, procesul de acumulare a grăsimilor a încetinit considerabil. „Acumularea grăsimilor necesită multă energie, dar în celulele fără Mitch există un deficit energetic”, a explicat Gross.

Această descoperire ar putea deschide calea pentru tratamente inovatoare, adaptate nevoilor biologice actuale ale societății moderne.

58% dintre români sunt supraponderali

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, 28% dintre copiii români de 7-8 ani sunt supraponderali sau suferă de obezitate.

„Pentru unele țări europene se preconizează că în deceniile următoare, obezitatea va cauza forme de cancer prevenibile mai des decât fumatul”, au precizat cei de la OMS într-un comunicat.

În plus, cele mai recente studii scot la iveală date alarmante:

  • 58% dintre români sunt supraponderali
  • 63% nu fac niciun sport
  • 51% dintre români ignoră orice fel de activitate fizică
  • 23% dintre copii suferă de obezitate infantilă

Până în 2050, peste jumătate din adulți și o treime din copii și tineri la nivel mondial vor fi supraponderali sau obezi, punând în pericol sănătatea publică și sistemele medicale, relatează The Guardian.

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