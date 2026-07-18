„Salvați țara, colectați aur”. Coreenii au donat bijuterii prețioase și lingouri pentru salvarea economiei

Astfel, pe 5 ianuarie 1998, televiziunea publică KBS, împreună cu Housing & Commercial Bank, a lansat campania „Salvați țara, colectați aur”. Cetățenii au fost chemați să ducă aurul la bănci pentru a fi topit, exportat și transformat în dolari. „Nu realizam că aveam atât de mult aur în dulap”, mărturisea un tânăr de 24 de ani, citat de Reuters. De la verighete și coliere, până la trofee sportive și chei simbolice din aur, oamenii au renunțat la obiecte personale de mare valoare sentimentală pentru a-și ajuta țara.

Printre participanți s-au numărat inclusiv sportivi celebri, precum judokanul Jeon Ki-young, care și-a donat medaliile olimpice, sau cardinalul Stephen Kim Sou-hwan, ce a renunțat la crucea sa din aur. Într-un gest simbolic, președintele ales Kim Dae-jung a contribuit și el la campanie, donând o cheie din aur în cadrul unei ceremonii televizate de la Seul, citează BFM Business.

Campania a adunat aproape 230 de tone de aur, echivalentul a 2,2 miliarde de dolari

Deși suma era modestă în raport cu împrumutul FMI, gestul a demonstrat piețelor financiare unitatea și hotărârea poporului sud-coreean. Potrivit Reuters, mobilizarea a dus la creșterea încrederii internaționale în economia țării.

Deși economiștii subliniază că redresarea economică s-a bazat în principal pe reformele structurale și pe sprijinul financiar extern, campania din 1998 a devenit un simbol al solidarității naționale. Așa cum a afirmat și Banca Mondială, „aceasta a fost o demonstrație excepțională de unitate și încredere, care a ridicat moralul populației și a câștigat recunoaștere internațională”.