Recent, actorii au vorbit despre mariajul lor, dar într-o manieră aparte…cu mult umor. „E greu să fiu soțul unei femei atât de frumoase. Trebuie s-o păzesc. Și eu mă mir de ce stă cu mine. Mi-a spus că stă cu mine pentru banii mei… Ăia pe care nu îi am”, a mărturisit Andrei Duban, cu zâmbetul pe buze, pentru fanatik.ro.

„De 14 ani tot aștept (n. red.: să vină banii mulți, intervine Grațiela Teohari)”, a completat Grațiela, vizibil amuzată.

Andrei Duban a făcut și o mărturisire emoționantă. Actorul se arată foarte mândru de soția lui. „E o mândrie să am o soție atât de frumoasă, dar în același timp mă ține și pe mine în scări, să mă îngrijesc, să mă îngrijesc și de relație”, a mai spus actorul, pentru aceeași sursă.

„Noi tocmai de asta nu prea ne expunem foarte des, ca să nu ne uzăm. Nu am lăsat să punem pe noi chestia asta că suntem persoane publice. Noi acasă suntem doar Andrei și Grațiela. Suntem două suflete care la un moment dat s-au întâlnit și și-au dorit să fie împreună și să construiască împreună ceva”, au mai spus cei doi soți, în cadrul aceluiași interviu.

Ce au spus cei doi despre zvonurile legate de divorț

Recent s-a speculat că cei doi ar fi la un pas de divorț, după ce Grațiela Duban a făcut câteva declarații care au fost interpretate greșit. Acum, ea a dorit să lămurească acest subiect și a precizat că nici nu se pune problema de despărțire.

„Am dat acum ceva timp un interviu, am fost întrebată ce părere am despre divorțurile din showbiz și am spus că eu cred că oamenii ajung la divorț din cauza lipsei comunicării. A fost scos din context, dar nu se pune problema despre divorț. Doamne ferește!”, a declarat soția actorului.