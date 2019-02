„De 8 ani încerc să mă înscriu la Românii au talent'. Am venit în fiecare an și nu am reușit să mă înscriu, pentru că nu mă pricep cu internetul. În seara asta aș vrea să aflați, ce spune o soție după 30 de ani de căsnicie. Vreți?”, a spus femeia imediat ce a pășit pe scenă.

La finalul numărului, soțul acesteia i-a dăruit un superb buchet de flori și i-a mulțumit pentru cuvintele frumoase. Acesta a ținut să precizeze că este foarte norocos să aibă o așa soție. Dacă Mihai Petre nu și-a dorit să o vadă în etapa următoare, Andi, Florin Călinescu și Andra au fost de altă părere. Așa că, au trimis-o pe Rodica Puia în următoarea etapă.

Rămâne de văzut dacă în această seară, la Românii au talent’, vom avea parte de încă un moment demn de Golden Buzz: Andra, Andi Moisescu și Florin Călinescu sunt cei trei jurați care au dreptul să ofere șansa unui concurent de a ajunge direct în semifinală. Primul care a apăsat pe butonul auriu în sezonul cu numărul nouă a fost Mihai Petre.

