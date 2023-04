După 18 ani de relație și doi copii, Deea și Dinu Maxer s-au despărțit pe cale amiabilă. La notar au semnat actele, au împărțit bunurile, dar au și luat hotărâri importante în privința micuților lor. Au custodie comună, însă Andreas, băiatul, a rămas la tatăl lui, iar Maysa e cu mama ei. Toți locuiesc însă în același bloc, în apartamente diferite.

Dinu Maxer: „Deea realizase înainte că nu se mai poate face nimic”

Până să ajungă la notar, Dinu Maxer și Deea au încercat de două ori să-și salveze căsnicia. „După ce ne-am separat, din cauză că lucrurile au intrat în normal, nu ne mai certam, au fost două încercări de împăcare și nu s-a reușit și în momentul ăla am realizat și eu, Deea realizase înainte că nu se mai poate face nimic. (…)

Am încercat o discuție profesionistă fără niciun rezultat. Am încercat să ne iubim, să facem mai mult decât făceam înainte și ne reproșam că e prea puțin. Ne-am acordat mai mult timp unul altuia, gesturi de tandrețe, gesturi romantice, mese împreună, plecări, lucruri de genul ăsta”, a spus Dinu Maxer în emisiunea „Xtra Night Show” de la Antena Stars, conform spynews.ro.

Artistul are chiar și câteva reproșuri chiar la adresa lui referitor la relația cu Deea. „Cred că am fost prea puțin romantic. Nu am dus niciodată acasă flori. Ulterior, făceam asta. (…) Am luptat împreună. Amândoi am încercat, dar nu am mai reușit”, a mai zis Dinu Maxer.

Dinu Maxer, când s-a despărțit prima oară de Deea

În aceeași emisiune, Dinu Maxer a explicat că din luna august a anului trecut el și Deea s-au distanțat unul de altul. „Ne-am distanțat în momentul în care a realizat unul dintre noi, s-a tras un semnal de alarmă, asta s-a întâmplat în august, din august am încercat amândoi să salvăm atât căsnicia, dragostea, imaginea, copiii. Am încercat cât s-a putut. (…)

E foarte greu să accepți o despărțire care are picătura chinezească. Eu nu am acceptat mult timp. E foarte greu de acceptat că sunt lucruri mici”, a zis artistul, care a dezvăluit cât de rapid a înțeles Andreas, băiatul lor, că ei părinții lui se vor despărți. „De exemplu, certurile mici pe nimicuri care mi-au fost reproșate într-un mod extraordinar de diplomat de fiul meu care, la un moment dat, i-am spus:

«Tati, cred că nu mă mai pot lupta și mami și tati or să se despartă» și el mi-a spus: «Nu este nicio problemă pentru că este mai bine așa»“, a mai spus Dinu Maxer.

Cum s-au acomodat copiii cu schimbările după divorțul părinților

Pentru wowbiz.ro, Dinu Maxer a explicat că el și Deea s-au gândit mai ales la copii când s-au separat. Tocmai de aceea locuiesc acum foarte aproape unul de altul. „Pentru băiețelul meu deveniseră un stres certurile noastre.(…) Faptul că copiii se plimbă de la un apartament la altul, aici e genialitatea situației.

Atunci când am divorțat, toată lumea ne-a acuzat că nu ne gândim la copii. Noi ne-am gândit în primul rând la copii și apoi la noi. Am zis așa, cum să facem ca ei să nu resimtă o distanță. Noi avem tutelă comună. Băiatul stă cu mine, fata – cu ea. Eu am rămas în apartamentul în care stăteam, iar Deea și-a cumpărat un apartament de trei camere, cu două etaje mai jos. Deci, Andreas când vrea să se ducă la mami să mănânce, să doarmă, se duce cu cheia sau în papuci. Mi se pare incredibil lucrul ăsta”, a spus artistul.

Și a continuat: „Maysa nu a simțit că se duce în alt bloc, i-am spus că e casa fetelor și casa băieților. Este atât de încântată. Vine la mine, o iau de la grădiniță, ne jucăm o oră și după aceea zice că vrea la casa fetelor. Deea a reușit să îi facă un mediu familiar, iar fata se simte foarte bine, legată de acel loc. Bunicii, adică părinții Deei, ne ajută foarte mult. Copiii sunt bine”.

