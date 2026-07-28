Actrița a povestit că își începe fiecare zi într-un ritm alert și reușește să bifeze cel puțin 12.000 de pași zilnic. În ciuda efortului susținut și a disciplinei din ultimele trei săptămâni, cifrele nu au fost cele pe care le aștepta, lucru care a dezamăgit-o la început.

„Bună dimineața. Am ieșit la mișcare. Vreau să vă zic atât: e frumos să ieși la mișcare, cu siguranță e și foarte sănătos, dar cântarul nici nu s-a mișcat. Și, de trei săptămâni, zi de zi, facem cel puțin 12.000 de pași. Dar nu mă las”, le-a spus Adela Popescu celor care o urmăresc pe rețelele de socializare.

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Cum a încurajat-o Radu Vâlcan pe Adela Popescu

Prezentatorul emisiunii „Insula Iubirii”, Radu Vâlcan, a privit situația dintr-o altă perspectivă și i-a explicat Adelei că lipsa schimbărilor pe cântar este, de fapt, o mare victorie.

În zona rurală, preparatele culinare tradiționale și bucatele gustoase sunt o adevărată tentație. Radu i-a atras atenția că mișcarea zilnică a ajutat-o să prevină acumularea kilogramelor în plus, un lucru care s-ar fi întâmplat inevitabil în lipsa sportului.

Apreciind umorul și pragmatismul partenerului ei, fosta prezentatoare TV a recunoscut că această perspectivă a motivat-o să nu renunțe la stilul de viață activ.

„De fapt, are dreptate Radu. E bine că nu s-a mișcat cântarul, că se putea mișca în direcția opusă. Adevărul e că, la cum se mănâncă pe aici, pe la țară… Da, ai dreptate, pentru că am făcut mișcare am stagnat și nu m-am îngrășat, cum se întâmpla de fiecare dată. Gata, nu mă mai las, că eram gata să mă las de mișcare”, a adăugat actrița.

Adela Popescu: „Ne-am mutat sediul aici”

Casa din localitatea Șușani a devenit de-a lungul timpului refugiulpentru cei doi parteneri și cei trei copii ai lor: Alexandru, Andrei și Adrian. Departe de agitația din București, întreaga familie se bucură de natură.

„Voiam să vă zic că sunt la Șușani, unde o lună de zile nu o să ne mișcăm de aici. Copiii vor sta un pic mai mult pentru că eu în luna august am niște treabă. Ne-am mutat sediul aici și sunt foarte încântată pentru că am început să îmi fac rutine, să mă gândesc cum fac să nu mă îngraș, ce antrenamente, ce mănânc,” a precizat ea.

Foto: Instagram

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