Delia Matache se împarte între concerte, cântări, evenimente și vacanțe în locații inedite. Ba merge în destinații exotice, ba urcă pe munte, artista întotdeauna își găsește ocupație în timpul liber. Tocmai pentru a se bucura de multe activități, ea recunoaște că nu îi place să doarmă.

Ea crede că a ajuns să sufere de ADHD, tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate. Nu a diagnosticat-o însă un medic. „Îmi place când mă agață serialele. Mi se pare că am mai multă viață, am ziua la dispoziție, în care fac ce vreau eu, și mai am ceva, mai am și noaptea.

„Mi se pare că timpul ăla petrecut la nani e pierdut”

Eu mai fac ceva, eu nu dorm. Sufăr de ADHD. Trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește”, a mărturisit artista, care, pe timpul nopții, rezolvă tot ce nu a reușit pe timpul zilei.

„Trebuie să fac multe lucruri și mi se pare că timpul ăla petrecut la nani e pierdut. Și, atunci, încerc să prelungesc ziua și să mai fac ceva. Măcar dacă nu fac nimic, să mă uit la poveștile altora și să mă implic în niște chestii emoțional, gen film. Eu știu sigur că am ADHD și nu m-am dus la niciun psihoterapeut”, a mai spus Delia Matache.

Recomandări Un înalt oficial Hamas: „O mână de oameni știau despre atac, e pregătit de un an. Și noi am fost surprinși de acest mare colaps al armatei israeliene”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„M-am autodiagnosticat. Sunt convinsă 100%. O să mă duc și o să obțin ștampilă, sau ce se dă. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu vreau să am, că nu mi se pare că sunt specială în niciun fel. Pur și simplu, știu că sunt agitată dintotdeauna, n-am răbdare să fac anumite lucruri. Nu pot să fac nimic din ce nu-mi place. Pot să fac doar lucruri care-mi plac”, a încheiat artista.

Delia Matache, adevărul despre intervențiile estetice pe care le are

În vârstă de 41 de ani, Delia Matache arată impecabil și multe dintre admiratoarele sale au vrut să afle care este secretul ei. Artista a decis să vorbească public despre intervențiile estetice, un subiect sensibil pentru multe vedete, care aleg să fie discrete cu schimbările pe care și le fac.

Cântăreața, care face parte din juriul show-ului „iUmor”, nu este împotriva intervențiilor estetice atât timp cât sunt făcute cu limită. Delia Matache a recunoscut că a apelat la medicul estetician și și-a mărit buzele cu acid hialuronic. De asemenea, ea este de acord cu botoxul în locul cremelor antirid.

Recomandări CTP, despre atacul Hamas asupra Israelului : „Știți cum arată Gaza? Ca o adunătură de Ferentari și Rahove în deșert”

„Mi-e botoxul mi se pare… decât să dai banii pe o cremă antirid, mai bine îți rezolvi problema. Dar botoxul nu te face mai frumos, ci doar îți blochează un mușchi. Acidul hialuronic la nivelul feței nu am încercat și cum îmi arată mie simetria naturală a feței, nu cred că am nevoie. N-aș avea nevoie de bărbie sau de pomeți.

La buze am încercat, mi se pare drăguț să fie mai pline, dar totuși nu exagerat. Cam atât, lasere și alte tratamente nu am încercat, însă aș vrea să încerc. Mi se pare că sunt în urmă rău la capitolul ăsta. Bine, nici nu am răbdare de așa ceva prea mult. Prefer să-mi fac acasă măști”, a declarat Delia pe contul ei personal de TikTok.