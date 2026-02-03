După cum deja s-a văzut pe VOYO, persoana eliminată de la „Desafio: Aventura” este Delia Salchievici, din echipa Norocoșii, astfel că ea părăsește Thailanda și se întoarce în România.

Libertatea a stat de vorbă cu fosta soție a lui Lino Golden pentru a afla cum s-a simțit ea la „Desafio: Aventura” și dacă se aștepta să ajungă vreodată într-un astfel de show TV.

„Experiența în totalitate, având în vedere toate teritoriile în care am stat, a fost minunată pentru mine. Dar ce pot spune este că nimic nu este regizat. Categoric! Eu când eram acasă și mă uitam la TV, la emisiuni de genul acesta, mă gândeam că sunt regizate, că mai primești și mâncare pe ascuns, că dorm în altă parte, la un hotel… Nu! A fost totul 100% real. Ăsta a fost un șoc pentru mine!

Mă așteptam ca la un moment dat să ajung într-o astfel de emisiune. Eu sunt în domeniul în care sunt, legat de partea izoterică, și simt că am manifestat acest show, pentru că de mult îmi doream să merg la ceva de genul acesta. Și a picat așa, ca din cer, de nicăieri, am fost sunată… Simt că am prins cumva gustul experiențelor de genul acesta și îmi doresc ca mai departe tot într-o zonă de genul acesta să continui”, a spus Delia Salchievici în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată când era mai motivată pe traseu, după ce mergea la probe de la vilă sau din pustiu, concurenta din show-ul de la PRO TV a precizat că se lupta mai intens atunci când venea din condiții mai grele.

„Indiferent de ceea ce pare, paradoxal aveai mai multă foame pentru câștig în momentul în care stăteai în condiții mai rele. Când stăteai în condiții mai bune, atunci te relaxai. Deci cumva luptai pentru condițiile bune, dar te ajutau condițiile rele”, a încheiat Delia Salchievici.

