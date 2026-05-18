UPDATE ora 17.45: Șeful statului a confirmat într-un comunicat de presă că „vom continua seria de consultări până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, pro-occidentală”.

Știrea inițială: Negocierile au început la ora 9.00 cu PSD și s-au terminat în jurul orei 16.30 cu POT. Deocamdată nu s-a stabilit nimic și este foarte probabil să mai urmeze și alte discuții, în special între șeful statului și liderii fostei coaliții PSD-PNL-USR-UDMR, inclusiv discuții informale.

Primul care a făcut declarații după ce a ieșit de la consultări a fost președintele PSD, Sorin Grindeanu. El a spus că social-democrații i-au transmis lui Nicușor Dan că nu vor un Guvern cu Ilie Bolojan prim-ministru şi că doresc „excluderea unei alianţe în afara partidelor pro-occidentale”, adică PSD nu vrea să fie într-un guvern cu AUR.

Al doilea care a vorbit cu presa a fost președintele AUR, George Simion. Acesta a afirmat că partidul pe care îl conduce a cerut mandat pentru formarea unei guvernări. „Ne asumăm, aşadar, intrarea la guvernare şi scoaterea României din criză. Acestea sunt de fapt şi obiectivele pentru care am depus moţiunea de cenzură”, a explicat Simion.

La rândul său, premierul demis Ilie Bolojan, care este și președintele PNL, a afirmat după consultările de la Cotroceni că PNL nu va accepta un Guvern în care va fi și PSD, chiar dacă Executivul ar fi condus de un premier tehnocrat. „În condiţiile în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziţie”, a spus Bolojan.

Președintele USR, Dominic Fritz, a anunţat că, dacă PSD găseşte o majoritate și intră la guvernare, USR va intra în Opoziţie. „Nu vom putea susţine un guvern tehnocrat, care este un paravan pentru ca PSD să controleze în continuare pârghiile de putere”, a explicat Fritz.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost întrebat dacă UDMR ar intra într-un guvern minoritar, fie alături de PNL, fie alături de PSD. „În acest moment, o astfel de soluţie, o astfel de discuţie, nu există. Un guvern minoritar, dacă nu are o susţinere transparentă în Parlament, nu va rezista, nu are cum să-şi facă treaba. Deci, trebuie să încercăm să găsim o formulă majoritară sau, dacă nu intră toţi la guvern, totuşi să fie asumată susţinerea unui guvern”, a răspuns Kelemen. El a recunoscut că la discuțiile de la Cotroceni s-a atins şi varianta alegerilor anticipate: „Nu dorim acest lucru, dar nici nu se poate exclude o astfel de variantă, că scrie în Constituţie”.

Iar Diana Şoşoacă, președinta SOS, a spus că l-a întrebat pe Nicușor Dan unde e programul de guvernare, „pentru că nu poţi să ai un prim-ministru fără un program de guvernare” și că, spre finalul consultărilor, i-a cerut demisia „preşedintelui neconstituţional şi ilegitim al României”. De asemenea, Şoşoacă i-a jignit pe jurnaliştii cărora li se adresa, numindu-i „proşti”, „analfabeţi funcţional” și „slugi”.

Negocierile de la Palatul Cotroceni au avut loc în aceeași zi în care INSCOP a prezentat rezultatele unui sondaj de opinie care arată că AUR rămâne pe primul loc în preferințele românilor, cu 38%. Intersant este că, după moțiunea de cenzură PSD-AUR prin care Guvernul Bolojan a fost demis, PNL a urcat la aproape 20% și a depășit PSD, care a coborât la 17%, susțin autorii INSCOP.

Rezultatele sondajului din mai 2026

De asemenea, în ultimele 24 de ore, în presă a apărut o variantă de premier tehnocrat, este vorba despre Delia Velculescu, economista cunoscută drept „doamna de fier” a FMI. Foarte important, însă, surse de la vârful partidului condus de Sorin Grindeanu au precizat deja pentru Libertatea că PSD nu este de acord cu nominalizarea acesteia pentru funcția de prim-ministru.

De altfel, și Lia Olguța Vasilescu, soția secretarului general al PSD, Claudiu Manda, și una dintre cele mai influente voci din partid, a spus la Antena 3 că nu a auzit de Delia Velculescu, dar că „dacă vine cu aceleași idei ca Ilie Bolojan, e clar că nu are rost”.

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern au început azi, 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”, dar a precizat și că nu va exista un anunț privind noul premier până marți dimineață.

Ceea ce se știe sigur este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

