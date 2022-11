După o luptă extrem de puternică dintre Tudor, personajul principal interpretat de Denis Hanganu, și Mircea, cel care îi era mereu aproape lui Bebe Măcelaru, jucat de Constantin Dogioiu, aseară în „Clanul”, cei de acasă au putut vedea una dintre cele mai spectaculoase scene dintr-un serial TV: personajul principal s-a desprins de la sol.

Momentul surprinzător i-a făcut pe telespectatori să se întrebe cum a fost totul filmat, așa că Denis Hanganu, actorul principal din serialul de la PRO TV, a povestit cum a fost, de fapt.

„În primul rând este unul dintre cele mai frumoase cadre din serial, fără discuție. Interesant e faptul că în timp ce filmam, habar nu aveam cât de spectaculos o să arate la final. Am avut încredere în ideea regizorului Millo Simulov și m-am cocoțat pe o macara Foxy (specială pentru cadre cinematografice de tipul ăsta) care te ridică de la sol într-un ritm atât de lent astfel încât pentru telespectator mișcarea e aproape insesizabilă. Practic aveam picioarele ancorate foarte bine și restul mișcării presupunea să am bazinul și abdomenul foarte încordate încât urcarea mea să fie cât mai lină, fără nicio urmă de mișcare în corp. Merită menționat că nu e deloc ușor, pentru că executând mai multe duble la rând, tipul ăsta de mișcare de macara, îți dă o simptomă de vertij și atunci există riscul să cazi de la o înălțime considerabilă, ori riscurile sunt pe măsură. Luând în calcul că eram și cu ochii închiși și foarte concentrat în starea respectivă, devenea și mai puternică senzația că plutești. E ca și cum sufletul ar părăsi trupul pentru câteva secunde. N-am trăit niciodată o experiență din asta, dar dacă ar fi să compar, cred că așa o pot descrie. Oricum, felicitări regizorului pentru idee și felicitări departamentului de Grip că am putut realiza acest cadru extraordinar în condiții de siguranță. Sunt mândru că lucrez cu așa echipă”, a declarat Denis Hanganu.

Primul sezon al serialului „Clanul” se apropie de final. Au mai rămas doar două săptămâni până când cei de acasă vor vedea cum se încheia povestea în acest an. PRO TV a anunțat deja startul filmărilor pentru sezonul 2, așa că cei de acasă vor putea vedea continuarea în curând.

