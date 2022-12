Cu zâmbetul pe buze, Denisa Tănase a povestit că își dorește neapărat ca anul următor să își găsească echilibrul, să aibă mai mult timp pentru ea și familie. „E frumos când ai pe cineva acolo care să te încurajeze când mai cazi psihic, pentru că normal că drumurile astea sunt pline de provocări, sau alături de care să sărbătorești reușitele.

Anul ăsta a fost pentru mine, cel puțin, după patru ani nebuni de muncă, anul în care am avut revelația și mi-am dat seama că trebuie să încep să aduc un pic de echilibru în viață și că trebuie să încep să mă gândesc la ce vreau, la ce-mi doresc și este cred începutul. Pentru că pentru 2023, asta e cea mai mare dorință a mea: să reușesc să aduc acest echilibru în familia noastră. Mă refer la timp, la felul în care îmi dozez timpul, pentru că excesele nu sunt bune”, a mărturisit vedeta, conform protv.ro.

Întrebați dacă anul următor plănuiesc să își schimbe statutul, să devină părinți, Denisa a spus că și ea, dar și Mircea Brânzei, soțul ei, care era de față la interviu, își doresc mult un copil. „Asta e ceva ce nu depinde de noi. Eu pot să vorbesc doar despre ce îmi stă mie în putere să fac. Pot să am un proiect, să-l duc până la capăt, pot să decid să-mi acord mai mult timp, acestea sunt lucruri pe care da, pot să le fac eu.

Cu siguranță ne dorim (n.r. – un copil), cu siguranță e proiectat de mult. Ce ține de noi facem, mai departe e de sus, de la Dumnezeu”, a spus Denisa, care a fost completată de soț.

„Ne dorim să avem urmași”, a declarat și Mircea Brânzei, omul de afaceri care își laudă relația cu soția.

„Am o viață plină de provocări alături de Denisa, partea bună e că ne completăm foarte bine atât pe plan personal, cât și în business. Tocmai de aceea am reușit să facem atâtea lucruri împreună, dar cred că e mai grea viața ei alături de mine decât viața mea alături de ea. Ea e mai înțelegătoare”, a mai spus el.

Deși sunt împreună de mulți ani, în relația lor nu e loc pentru certuri. „În cinci ani de relație nu am fost despărțiți nici măcar o zi, nu pot să zic că sunt momente tensionate.

Avem unele discuții, când avem opinii diferite despre anumite lucruri în business, dar cedăm, dar cam de fiecare dată cedează ea”, a mai spus Mircea Brânzei despre mariajul cu Denisa.

Cum s-au cunoscut Denisa Tănase și Mircea Brânzei

Denisa și Mircea Brânzei s-au căsătorit în secret, în 2021. Recent, vedeta a povestit cum și-a cunoscut soțul și cum se înțeleg cei doi.

„Ne-am cunoscut la botezul fiului lui Andrei de la Alb Negru, apoi am reintrat în contact când am aniversat 30 de ani, iar el a oferit vouchere la clinica de remodelare tuturor invitaților de la petrecerea de ziua mea. Am simțit și am realizat că acoperă golurile pe care le aveam, în sensul de completare și de a mă ajuta să mă calibrez pe un drum pe care să am mai multă încredere în mine și în lucrurile pe care le pot face. El mi-a transmis doctrina asta, conform căreia totul este posibil.

Și când te descoperi pe tine într-o variantă mai bună a ta datorită omului de lângă tine, pentru mine, ăsta e principalul și cel mai important semn. Este valabil și în cazul lui. Amândoi am devenit variante mai bune avându-l pe celălalt alături. Fiecare în parte a contribuit la a repara ceva ce poate nu funcționa atât de bine la celălalt. Și continuăm să facem asta”, a spus Denisa pentru revista VIVA!

