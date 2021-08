Denise Rifai, 35 de ani, a fost invitata lui Damian Drăghici în cadrul podcast-ului artistului, întorcând, practic, vizita acestuia, care a fost chestionat săptămânile trecute cu ocazia emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Jurnalista TV a fost ea supusă unui tir de întrebări și nu a evitat niciun subiect.

„Am nevoie de iubire”

Zâmbitoare , Denise Rifai a dat detalii despre prima ei iubire.

”Aveam vreo 16 ani. Ohoho, mi-aduc aminte de acel băiat. A fost foarte pur și foarte frumos, curat, profund. Și este un tip foarte dulce, un om bun, am rămas prieteni”, a rememorat femeia. Ea a fost mereu atentă la viața personală, mai exact la cea amoroasă, a evitat să ofere numele partenerului său, însă a admis fără ocolișuri că are o relație puternică.

”Există un bărbat în viața mea, trebuie să existe. Iubesc, da! Am suferit în dragoste. Am ținut viața mea departe de ochii lumii. Viața mea e ca oricărui alt om, cu bune, cu rele, cu de toate. Am nevoie de iubire. Mi-ar plăcea să se așeze zona asta din viața mea. Eu cred în destin și cum trebuie să fie așezate lucrurile de la Dumnezeu. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin viața mea, fiecare a avut rolul și rostul lui. Există cineva pe care l-am iubit tare mult, există un el”, a mărturisit Denise.

O doare că nu are copii

Bruneta i-a schițat și un portret iubitului său: ”Este foarte deștept, are răspuns la toate întrebările mele. Trebuie să fie perfect, inteligent, să aibă răspunsuri acolo unde ale mele nu mai există”. Există un detaliu ce nu o încântă pe jurnalista de 35 de ani. ”Nu m-aș fi gândit vreodată că până acum să nu am 4 copii, îmi doream când eram mică trei băieți și o fată! N-a fost să fie. Nu am încă un copil, nu știu dacă voi avea vreodată copii. Dar știu cu siguranță că dacă bărbatul meu va avea copil sau copii, vor fi și copiii mei. Mai am câteva elemente care să așeze în viața mea pentru a fi fericită pe deplin”, a povestit ea.

Muzică și cărți

Denise Rifai are o emisiunea de succes, ”40 de întrebări”, în fiecare marți noapte la Kanal D, care i-a adus o și mai mare notorietate, jurnalista având invitați cunoscuți din politică, din showbizz, din viața socială. Care este superstiția femeii înaintea fiecărei ediții?

”Nu mă așteptam să fie atât de iubită emisiunea. Ascult muzică, foarte tare. În funcție de stare, e cel mai eclectic playlist posibil. Muzica are doar sunete, iar când e curată îți ridică spiritul, de aceea plângi la emoția pe care ți-o produce”, a dezvăluit Denise Rifai.

Cât despre un alt hobby al său, jurnalista a explicat: ”Nu-mi plac romanele polițiste și cele fantasy, în schimb îmi plac cele cu multă dragoste și spioni”.



