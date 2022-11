Denise Rifai spune că pentru ea iubirea durează pentru totdeauna. Ea își dorește mult să fie iubită și respectată de bărbatul pe care îl are alături. „Pentru mine dragostea înseamnă protecție. Nu există că dragostea durează trei ani, pentru mine dragostea este pe viață, iar bărbatul proiectat pentru mine este pe viață. Nu există!

Există experiențe și iubiri, dar dragostea este numai una și pe viață. Bărbatul pentru mine trebuie să fie tot ce nu sunt eu. Eu trebuie să vin în completarea lui. Eu vin cu vorba, el trebuie să fie cu faptele. În primul rând, trebuie să mă iubească și să fie fascinat de mine. Eu cred că o femeie nu poate să țină o relație, relația o ține bărbatul.

Dacă el vrea să fie orientat înspre tine el este, dacă nu, el pleacă. Îmi doresc un bărbat care să mă iubească și să se simtă completat de mine”, a declarat prezentatoarea de la Kanal D, conform fanatik.ro.

Nu s-a ferit să povestească și despre părinții ei, despre mama ei, care e româncă, și despre tatăl care e arab. „Pentru că vorbim de regimul Ceaușescu, nu aveau voie să se căsătorească, de regulă, româncele cu cetățeni arabi. Aveau permisiune, urmau să primească acest document pe care se puteau căsători dacă apărea un copil. (…)

O fată dintr-o lume arabă devine liberă pentru că se naște pe pământ european. E foarte greu să te naști într-o familie mixtă, unde amândoi sunt puri. El, un arab pur și bărbat pur, și ea, o femeie pură și o creștină pură. (…) Eu sunt o femeie arabă într-o lume creștină, într-o lume liberă”, a precizat vedeta, care a mărturisit și cum a fost copilăria ei, având în vedere că avea mai multe interdicții din cauza religiei.

„Nu aveam voie la petreceri, în vacanțe cu copiii, cu colegii. Nu aveam voie”, a explicat ea.

În privința vieții personale, Denise Rifai a dezvăluit că până acum nu i-a prezentat tatălui ei niciun iubit, acesta i-a spus însă vedetei să-și aleagă „un băiat bun”. „E tata, e gelos așa, e posesiv. Îi place că nu trebuie să se confrunte cu vreun el”, a menționat Denise Rifai, care a dezvăluit de ce nu a devenit mămică până acum.

„Eu am 37 de ani și nu am copil încă. Am fost concentrată pe carieră. Mi-ar fi plăcut foarte mult să am un copil, dar când să-l am, când să-l fi crescut în anii ăștia, când eu n-am făcut decât să muncesc?!”, a mai declarat ea, conform click.ro.

