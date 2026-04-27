În această săptămână are loc ultima eliminare înainte ca show-ul să intre într-o nouă etapă – cea a celor 7 concurenți rămași în lupta pentru marele premiu de 150.000 de euro și titlul de campion al primului sezon. Drumul până aici a fost unul marcat de provocări extreme, condiții dure și confruntări intense, iar fiecare pas către finală a cerut determinare, strategie și rezistență. În ediția difuzată astăzi, la 20:30, la PRO TV, competiția devine și mai acerbă, într-un episod în care miza este uriașă: victoria în jocul pentru teritoriu și, implicit, un avantaj important în cursa pentru finală.

Într-un decor dominat de condițiile ostile ale tropicelor, cele două echipe se pregătesc pentru un nou duel dramatic. Concurenții poartă deja urmele confruntărilor anterioare, însă dorința de a rămâne în competiție și de a ajunge în top 7 îi motivează să meargă mai departe, indiferent de obstacole. „Pe această vreme ostilă din tropice, cele două echipe Desafio: Aventura se vor confrunta din nou pentru a-și revendica locul la vilă sau în satul pescăresc. Cu toții poartă pe corp urmele bătăliilor anterioare, dar sunt determinați să rămână în cei 7 finaliști”, declară prezentatorul Daniel Pavel.

Configurația echipelor aduce o dinamică interesantă: 3 visători și 5 luptători. Însă, după cum subliniază concurenții, strategia nu ține doar de număr, ci mai ales de forță, concentrare și coeziune. „Hai, că e primul joc pe care îl avem așa, în formulă de 3”, spune Rafael Szabo, evidențiind schimbările din echipă. În tabăra adversă, îngrijorarea este vizibilă: „Acum s-ar putea să ne fie mai greu cu ei, că au rămas 3 băieți”, mărturisește Codruța Meilă.

Proba pentru teritoriu din această ediție vine cu o surpriză: un joc inspirat din clasicul „X și 0”, însă adaptat la dimensiunile și intensitatea competiției. „Veți juca X și 0 pe o tablă de 6 pe 6… cine câștigă două runde din trei se poate instala liniștit la vilă”, anunță Daniel Pavel. Dincolo de strategie și calcul, jocul scoate la iveală și tensiunile din interiorul echipelor. Replicile acide nu întârzie să apară, iar conflictele mocnite ies la suprafață: „Băi, dar câtă minte să ai? Nu știi să joci X și 0?”, spune, vizibil indignată, una dintre concurente despre coechipiera sa.

Pe măsură ce competiția se apropie de final, presiunea crește, iar fiecare decizie poate face diferența între eliminare și calificare. Ultima eliminare va redesena complet configurația jocului și va deschide drumul către etapa individuală, unde fiecare concurent va lupta pe cont propriu pentru marele premiu. Cine va câștiga jocul pentru teritoriu, chiar înainte de etapa finală a competiției, telespectatorii pot afla în această seară, de la ora 20:30, într-o nouă ediție Desafio: Aventura, difuzată la PRO TV. Episodul este deja disponibil și pe VOYO, pentru cei care nu vor să rateze niciun moment din această cursă spectaculoasă spre final.

