Situația la Institutul „Matei Balș”: Zeci de cazuri de boli eruptive

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, prezent la conferința de la Senat organizată de AREPMF în Săptămâna Mondială a Imunizării 24-30 aprilie 2026, a raportat o activitate intensă la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, unde într-un singur weekend au fost externați 10 pacienți adulți cu varicelă, cifră considerată foarte mare.

„Din fericire, este un singur caz internat la copii, dar peste weekend au plecat 10 cazuri de adulți cu varicelă, ceea ce reprezintă un număr foarte mare de pacienți. Este surprinzător să avem atâtea cazuri de varicelă acum, în contextul în care vremea s-a încălzit. Nu era treaba virusului varicelo-zosterian să circule, dar iată că natura spune cuvântul”, a declarat prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Asist. univ. dr. Adrian Marinescu, directorul institutului, confirmă gravitatea situației, precizând că în prezent sunt probabil mult mai multe cazuri internate, totalul bolilor eruptive (inclusiv varicela) ajungând la ordinul zecilor.

Dr. Raluca Ghionaru, medic de familie, a mărturisit că a avut cazuri la cabinet de pacienți care nu erau deloc vaccinați: „Succesiunea de varicelă și de rujeolă a însemnat copil internat, a însemnat un copil cu infecție trenantă o perioadă lungă de timp”.

Gradul de contagiozitate a virusului varicelo-zosterian: 95%

Un aspect alarmant subliniat de prof. dr. Adrian Streinu-Cercel este ușurința cu care virusul se transmite. ,,Varicela are un indice de transmitere de 95%. Dacă o persoană infectată intră într-un grup de 100 de oameni care nu au imunitate, în aproximativ 21 de zile (perioada maximă de incubație), 95 dintre aceștia vor dezvolta boala”.

Pericolul pentru adulți: Complicații severe și Zona Zoster

Contrar opiniei publice, bolile eruptive nu mai sunt exclusiv „ale copilăriei” și pot fi extrem de agresive la vârsta adultă.

Potrivit medicului de familie, pacienți vulnerabili sunt: adulții supraponderali sau cei cu afecțiuni cronice precum neoplasmul, ciroza sau diabetul dezvoltă forme greu de tratat.

Medicul infecționist Adrian Marinescu avertizează asupra riscului de complicații pulmonare care duc la insuficiență respiratorie și sepsis.

,,Virusul rămâne cantonat în organism după boală și se poate reactiva ulterior sub formă de Zona Zoster. Aceasta poate lăsa în urmă o durere neuropată invalidantă care poate dura luni sau chiar ani de zile”, explică medicul.

În cazul femeilor, dezvoltarea varicelei în timpul sarcinii poate afecta grav produsul de concepție.

„Suntem în 2026 și în România încă se moare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare” atrage atenția Asist. Univ. Dr. Adrian Marinescu, iar prof.dr. Adrian Streinu-Cercel avertizează că ,,varicela la adult poate să îmbrace forme severe, uneori chiar și letale”.

Vaccinarea împotriva varicelei nu este în Programul Național de Imunizare din România

În prezent, acest vaccin este considerat opțional, ceea ce înseamnă că decizia de a-l administra revine părinților sau adulților. Vaccinul se poate procura din farmacii pe bază de rețetă, iar medicii insistă asupra importanței acestuia. 

„Avem instrumentele în mână, eu zic că trebuie să le folosim în mod inteligent, în așa fel încât să ne protejăm pe noi și pe cei din jur”, a spus medicul Adrian Streinu-Cercel.

Acesta a mai subliniat că, în cazul unui contact cu o persoană infectată, dacă nu ai avut boala, „prima mișcare este vaccinarea”, este de părere prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Medicul de familie Raluca Ghionaru a precizat că sunt categorii foarte restrânse de pacienți, cum sunt cei cu imunodepresie sau cei aflați în preajma persoanelor care urmează să primească un transplant, care pot beneficia de rețetă gratuită.

Includerea unui vaccin în programul național gratuit depinde de strategia și deciziile de cost-eficiență ale Ministerului Sănătății.

Dr. Raluca Ghionaru explică schema de vaccinare împotriva varicelei

Sunt necesare două doze de vaccin, care pot fi administrate începând cu vârsta de un an.

Vaccinarea la adulți: Persoanele adulte se pot vaccina oricând, chiar dacă nu cunosc dacă au avut boala în trecut.

Prevenția de urgență: În cazul unui contact direct cu o persoană bolnavă, vaccinarea efectuată în primele 72 de ore oferă șanse mari de a preveni dezvoltarea bolii. „Dacă ai contact cu un pacient cu varicelă și știi în primele 72 de ore, te poți vaccina și ai șansa să nu dezvolți boala”.

Varicela sau vărsatul de vânt este o boală infecto-contagioasă întâlnită cel mai frecvent iarna şi primăvara, dar în ultimii ani se poate constata o extindere a perioadei în care apar asemenea cazuri.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mai mult de jumătate din elevii de clasa a VIII-a nu au știut cum se scrie corect „să nu fii” la simularea Evaluării Naționale
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Anunțul venit în urmă cu scurt timp. Olguța Vasilescu a spus clar: „Sorin Grindeanu...”
Viva.ro
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Unica.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
gsp
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
Alte știri

Produsul de 34,99 de lei de la Lidl care poate fi soluția salvatoare la grătarul de 1 Mai
Știri România 16:24
Cum va fi vremea mâine. Prognoza meteo pentru marți, 28 aprilie 2026
Știri România 15:25
Parteneri
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Adevarul.ro
Alimentul pe care Cristiano Ronaldo nu-l mai consumă deloc. Se găsește în toate supermarketurile din România, costă sub 5 lei și e consumat zilnic de foarte mulți români
Fanatik.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Monden

Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism
Stiri Mondene 17:10
Reacția lui Călin Donca după ce Dorian Popa s-a căsătorit. Ce a spus despre fosta iubită a vloggerului. „Nu este un exemplu. El a fost cu o fată 12 ani. O vedeam că muncește”
Stiri Mondene 17:00
Parteneri
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
A ars complet "Perla Vrancei", satul din România unic în Europa
ObservatorNews.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Parteneri
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
GSP.ro
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
GSP.ro
Parteneri
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Parteneri
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Doi foști soți au fost găsiți fără suflare în propria casă! Incredibil ce s-a întâmplat între ei, chiar înainte de descoperirea macabră
KanalD.ro
Politic

Grindeanu le-a cerut secretarilor de stat și prefecților PSD să își dea demisia înaintea moțiunii de cenzură depuse cu AUR: „Scopul comun, dărâmarea Guvernului Bolojan”
Politică 15:15
Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR
Politică 15:08
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
Mihai Stoica, dezvăluirea momentului despre antrenorul FCSB: “Reghecampf l-a ajutat foarte mult!”
Fanatik.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
