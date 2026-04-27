Situația la Institutul „Matei Balș”: Zeci de cazuri de boli eruptive

Prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, prezent la conferința de la Senat organizată de AREPMF în Săptămâna Mondială a Imunizării 24-30 aprilie 2026, a raportat o activitate intensă la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”, unde într-un singur weekend au fost externați 10 pacienți adulți cu varicelă, cifră considerată foarte mare.

„Din fericire, este un singur caz internat la copii, dar peste weekend au plecat 10 cazuri de adulți cu varicelă, ceea ce reprezintă un număr foarte mare de pacienți. Este surprinzător să avem atâtea cazuri de varicelă acum, în contextul în care vremea s-a încălzit. Nu era treaba virusului varicelo-zosterian să circule, dar iată că natura spune cuvântul”, a declarat prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Asist. univ. dr. Adrian Marinescu, directorul institutului, confirmă gravitatea situației, precizând că în prezent sunt probabil mult mai multe cazuri internate, totalul bolilor eruptive (inclusiv varicela) ajungând la ordinul zecilor.

Dr. Raluca Ghionaru, medic de familie, a mărturisit că a avut cazuri la cabinet de pacienți care nu erau deloc vaccinați: „Succesiunea de varicelă și de rujeolă a însemnat copil internat, a însemnat un copil cu infecție trenantă o perioadă lungă de timp”.

Gradul de contagiozitate a virusului varicelo-zosterian: 95%

Un aspect alarmant subliniat de prof. dr. Adrian Streinu-Cercel este ușurința cu care virusul se transmite. ,,Varicela are un indice de transmitere de 95%. Dacă o persoană infectată intră într-un grup de 100 de oameni care nu au imunitate, în aproximativ 21 de zile (perioada maximă de incubație), 95 dintre aceștia vor dezvolta boala”.

Pericolul pentru adulți: Complicații severe și Zona Zoster

Contrar opiniei publice, bolile eruptive nu mai sunt exclusiv „ale copilăriei” și pot fi extrem de agresive la vârsta adultă.

Potrivit medicului de familie, pacienți vulnerabili sunt: adulții supraponderali sau cei cu afecțiuni cronice precum neoplasmul, ciroza sau diabetul dezvoltă forme greu de tratat.

Medicul infecționist Adrian Marinescu avertizează asupra riscului de complicații pulmonare care duc la insuficiență respiratorie și sepsis.

,,Virusul rămâne cantonat în organism după boală și se poate reactiva ulterior sub formă de Zona Zoster. Aceasta poate lăsa în urmă o durere neuropată invalidantă care poate dura luni sau chiar ani de zile”, explică medicul.

În cazul femeilor, dezvoltarea varicelei în timpul sarcinii poate afecta grav produsul de concepție.

„Suntem în 2026 și în România încă se moare de boli care pot fi prevenite prin vaccinare” atrage atenția Asist. Univ. Dr. Adrian Marinescu, iar prof.dr. Adrian Streinu-Cercel avertizează că ,,varicela la adult poate să îmbrace forme severe, uneori chiar și letale”.

Vaccinarea împotriva varicelei nu este în Programul Național de Imunizare din România

În prezent, acest vaccin este considerat opțional, ceea ce înseamnă că decizia de a-l administra revine părinților sau adulților. Vaccinul se poate procura din farmacii pe bază de rețetă, iar medicii insistă asupra importanței acestuia.

„Avem instrumentele în mână, eu zic că trebuie să le folosim în mod inteligent, în așa fel încât să ne protejăm pe noi și pe cei din jur”, a spus medicul Adrian Streinu-Cercel.

Acesta a mai subliniat că, în cazul unui contact cu o persoană infectată, dacă nu ai avut boala, „prima mișcare este vaccinarea”, este de părere prof. dr. Adrian Streinu-Cercel.

Medicul de familie Raluca Ghionaru a precizat că sunt categorii foarte restrânse de pacienți, cum sunt cei cu imunodepresie sau cei aflați în preajma persoanelor care urmează să primească un transplant, care pot beneficia de rețetă gratuită.

Includerea unui vaccin în programul național gratuit depinde de strategia și deciziile de cost-eficiență ale Ministerului Sănătății.

Dr. Raluca Ghionaru explică schema de vaccinare împotriva varicelei

Sunt necesare două doze de vaccin, care pot fi administrate începând cu vârsta de un an.

Vaccinarea la adulți: Persoanele adulte se pot vaccina oricând, chiar dacă nu cunosc dacă au avut boala în trecut.

Prevenția de urgență: În cazul unui contact direct cu o persoană bolnavă, vaccinarea efectuată în primele 72 de ore oferă șanse mari de a preveni dezvoltarea bolii. „Dacă ai contact cu un pacient cu varicelă și știi în primele 72 de ore, te poți vaccina și ai șansa să nu dezvolți boala”.

Varicela sau vărsatul de vânt este o boală infecto-contagioasă întâlnită cel mai frecvent iarna şi primăvara, dar în ultimii ani se poate constata o extindere a perioadei în care apar asemenea cazuri.



